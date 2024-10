Non tutti gli italiani possono esultare: quasi mille euro di bonus solo per poche famiglie | Attenzione ad un indispensabile requisito

Circa mille euro finiranno nelle tasche degli italiani: per beneficiare del Bonus è necessario possedere dei requisiti specifici

L’Italia non sta certamente attraversando un bel periodo dal punto di vista economico e migliaia di famiglie sono in costante difficoltà per affrontare anche le spese necessarie.

L’aumento del costo della vita è un fattore determinante che giustifica la condizione finanziaria del nostro paese, ma anche la precarietà del lavoro rappresenta un grande problema.

Per comprendere però la crisi economica che sta affrontando l’Italia, basta analizzare il Pil dello Stato. Il Prodotto Interno Lordo è come se fosse il fatturato di un’azienda ed evidenzia la ricchezza del paese.

Come riporta il sito web “trend-online.com“, nel 2022 il Pil era del 4,1% a causa del post pandemia. L’anno seguente è aumentato dell’1%, mentre nel secondo trimestre del 2024 si stima una crescita del 0,80%.

Il Governo riconosce un Bonus di circa mille euro

La crisi economica è una realtà con cui l’Italia intera deve fare i conti. Il bilancio di moltissime famiglie è compromesso a causa degli aumenti spropositati e del costo della vita elevato, provocando un malessere in continua crescita.

Fortunatamente, in molti casi interviene il Governo con degli aiuti economici o dei sostegni che mirano a migliorare la condizione economica delle famiglie in difficoltà. In particolare, dal 1 gennaio 2025 partirà un nuovo Bonus e circa mille euro finiranno nelle tasche degli italiani. Sono previsti però dei requisiti stringenti e non tutti potranno beneficiare del sostegno.

Il bonus destinato a poche famiglie

Dal 1 gennaio 2025 è previsto un nuovo Bonus che mira a migliorare la condizione finanziaria di alcune famiglie italiane. Si tratta del Bonus anziani ed il compenso erogato dallo Stato sarà di circa 850 euro al mese. Sicuramente è un’occasione da non perdere, ma non sarà destinato a tutti. Sono previsti dei requisiti stringenti per beneficiare dell’agevolazione ed uno di questi è l’ISEE che non deve superare i 6 mila euro. Inoltre, per ottenere il bonus bisogna avere almeno 80 anni d’età, è necessario essere già titolari di un’indennità di accompagnamento ed avere un “bisogno assistenziale gravissimo“, come riportato dal sito web “fanpage.it“.

Un altro limite riguarda le modalità d’uso del denaro che potrà essere speso solo per pagare le badanti o altri assistenti che abbiano un contratto regolare. Queste condizioni sono molto specifiche, ma chi ne ha diritto inizierà a percepire 850 euro al mese a partire da gennaio 2025 e terminerà a dicembre 2025. Questa somma di denaro sarà integrata all’indennità di accompagnamento che è di 531,76 euro ed i beneficiari arriveranno a percepire ben 1381 euro al mese.