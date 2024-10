In tanti lo hanno già comprato ma non sanno che corrono un grave rischio | Allerta per questo prodotto amato da tutti

Attenzione ai prodotti alimentari che avete acquistato: se è segnato questo lotto, potreste correre un grave rischio

Un nuovo allarme è stato segnalato dal Ministero della Salute su un prodotto in vendita in ogni supermercato e che è spesso consumato da migliaia di persone.

Le allerte alimentari sono fondamentali poichè prevengono il consumo di un alimento che potrebbe causare gravissimi problemi di salute a chiunque li consumi.

A volte può capitare che un prodotto possa essere contaminato da agenti esterni, come ad esempio i batteri, diventando potenzialmente dannoso per l’organismo umano.

Di recente, il Governo ha disposto un nuovo allarme alimentare per un prodotto amato da tutti e che sta preoccupando migliaia di acquirenti.

La nuova disposizione del Ministero della Salute

Può capitare che un prodotto in vendita nei supermercati venga contaminato da agenti esterni potenzialmente dannosi per chiunque li consumi. Il Ministero della Salute ha il compito di intervenire tempestivamente con delle misure precauzionali che prevedono il ritiro immediato dell’alimento allo scopo di evitare eventuali intossicazioni o problemi di salute più gravi.

Il Ministero della Salute, con una nota ufficiale, ha diffuso la notizia di un’allerta alimentare su un prodotto amato sia da grandi che da piccini. Il richiamo, emesso dal Governo in data 17 ottobre 2024, invita tutti gli acquirenti a porre massima attenzione per i prodotti di un determinato lotto che potrebbero essere altamente dannosi per la propria salute.

Massima allerta per questo prodotto

Il Ministero della Salute ha il compito di tutelare la salute nazionale e garantisce la qualità dei prodotti alimentari in commercio. Uno dei suoi compiti primari è quello di diffondere tempestivamente i richiami o il ritiro di alimenti che sono in vendita nei supermercati o nei discount poichè dannosi per l’organismo. Con una nota ufficiale pubblicata sul sito web “www.salute.gov.it“, il Ministero ha reso pubblico un comunicato per un prodotto contaminato.

Si tratta del prosciutto crudo da 100 grammi a marchio Sisa, che è stato prontamente segnalato a causa della presenza di listeria monocytogenes. Il rischio riguarda esclusivamente il lotto di produzione numero 341 ed è stato prodotto nello stabilimento di Pascarola, zona industriale Asi, Caivano (NA). Il richiamo ha l’obiettivo di comunicare ad ogni acquirente di non consumare il prodotto poichè potrebbe essere altamente dannoso in quanto è stata riscontrata la: “Presenza di Listeria Monocytogenes”. Per coloro che hanno acquistato il prosciutto di questo lotto, è consigliabile riportare l’alimento confezionato presso il punto vendita in cui è stato acquistato.