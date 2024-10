Sistema immunitario, il freddo mette a dura prova la tua salute: non se mangi questo ortaggio almeno due volte a settimana

Per affrontare al meglio la stagione fredda che sta arrivando sarà necessario mangiare questo piatto gustoso e salutare

L’estate ormai è un lontanissimo ricordo e finalmente è giunto l’autunno, una delle stagioni più amate da migliaia di persone. Gli amanti del freddo finalmente possono godere delle temperature più fresche e dell’atmosfera accogliente.

Il freddo avanza sempre più rapidamente ma con l’abbassamento delle temperature anche il nostro organismo subisce dei notevoli cambiamenti. Con il passaggio alla stagione autunnale, anche il nostro sistema immunitario diventa più fragile. I malanni sono più frequenti ed i virus stagionali prendono il sopravvento.

Adottare le giuste precauzioni è fondamentale per affrontare al meglio il periodo più freddo dell’anno ma ci sono delle piccole strategie che possono rafforzare il sistema immunitario.

L’alimentazione corretta è un’arma potente

L’arrivo della stagione fredda sta già causando diversi malanni ed influenze. Il sistema immunitario tende ad essere più fragile e migliaia di persone sono più vulnerabili ai virus stagionali. Uno dei rimedi per affrontare l’autunno e l’imminente arrivo della stagione invernale consiste nel mantenere una corretta alimentazione.

In questo periodo ci sono moltissimi prodotti stagionali che rafforzano il nostro organismo e limitano i malanni. Si tratta di alimenti ricchi di sostanze benefiche per il corpo e che, se assunti con regolarità, possono mantenere l’organismo in salute anche nei mesi più gelidi.

L’ortaggio che rafforza le difese immunitarie

L’autunno è un mese di transizione in cui anche le difese immunitarie subiscono un drastico cambiamento. Il nostro corpo diventa inevitabilmente più fragile e le influenze sono decisamente più frequenti. Con la giusta alimentazione, però, si possono avere moltissimi benefici per la salute fisica. In particolare, nella dieta autunnale è particolarmente frequente un ortaggio ricco di vitamine e minerali, come ad esempio la vitamina C, il potassio, il magnesio e la Vitamina A.

L’ortaggio che occupa le nostre tavole nel periodo autunnale è la zucca, un prodotto genuino e salutare che contribuisce a mantenere una dieta sana ed equilibrata. Consumare regolarmente questo alimento ha sicuramente degli effetti benefici sul sistema immunitario grazie alla presenza di antiossidanti che combattono i radicali liberi presenti nel corpo. I malanni sono quindi ridotti se la zucca viene consumata minimo due volte a settimana. L’ortaggio è adatto a tutti non solo per la sua bassa quantità calorica, ma soprattutto perchè è ricca di potassio ed aiuta a prevenire anche problemi al cuore.