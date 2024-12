Forno orribile dopo le feste? Si merita di splendere: getta questo dentro e chiudi lo sportello: fa tutto da solo

Da oggi, lo sporco incrostato del forno non sarà più un problema: con questo trucchetto l’apparecchio tornerà a splendere.

Le feste sono l’occasione perfetta per riunirsi in famiglia e preparare delle ricette golose e appetitose. Le tavole sono imbandite, nell’aria si rispira magia e amore, e il cibo diventa uno dei protagonisti della scena, assieme ai regali.

Tuttavia, per gli addetti ai fornelli, queste rimpatriate possono risultare un po’ meno attraenti, perché cucinare porta via tempo e, a festa finita, c’è da pulire. Nonostante questo, i più temerari non si lasciano abbattere e mettono in piedi un menu degno di ristorante. D’altronde, la cosa fondamentale è stare insieme ed essere felici. I piatti sono un contorno, per rendere le feste più ghiotte.

A subire la pressione, però sono anche tutti gli elettrodomestici che utilizziamo per cucinare, come il forno. Questo ospita arrosti, patate, dolci e molto altro ancora. Chiaramente, così come i fornelli, anche il forno si sporca e deve essere pulito per bene. Ecco come fare per tornare a farlo brillare, senza alcuna fatica.

Pulire il forno è un gioco da ragazzi

Nonostante, all’apparenza, il tuo forno non sembra essere sporco, in realtà lo è. Cucinando e preparando, al suo interno, diversi alimenti, il grasso e gli avanzi di cibo, che possono accumularsi al suo interno, rischiano di contaminare le pietanze e di alterarne il sapore. Inoltre, un forno sporco può essere l’ambiente perfetto per la proliferazione di germi e batteri. Per continuare a utilizzarlo in totale sicurezza, dunque, dovresti pulirlo regolarmente.

In commercio, ci sono davvero tantissimi prodotti che promettono di fare miracoli ma che, alla fine, non fanno davvero il loro dovere. Fortunatamente, abbiamo trovato un metodo pratico e veloce, che ti farà risparmiare tempo e denaro. La vera chicca è che tu non dovrai fare nulla, se non gettare questo dentro e chiudere lo sportello. Ecco come fare.

La soluzione sgrassante perfetta

Per avere un forno che brilla, non devi fare altro che creare una soluzione con aceto e detersivo per piatti. Unendo questi due ingredienti, che trovi già in casa, creerai una soluzione sgrassante perfetta per il tuo forno. Mettila all’interno di un contenitore con spruzzino e spruzzarla tutta nel forno.

Chiudi lo sportello e aziona l’apparecchio al massimo della potenza. Ti basteranno 3 o 4 minuti, affinché la soluzione entri in azione e sciolga tutto lo sporco accumulato. Dopodiché, lascia raffreddare e, in seguito, procedi alla pulizia, con un panno morbido. Il tuo forno non sarà mai stato più splendente di così.