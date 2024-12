Bancomat risucchiati: scatta il panico agli sportelli | Cosa fare immediatamente se la banca è chiusa

Se la tua carta viene risucchiata, non temere, perché c’è un trucchetto che ti salva la giornata: ecco cosa devi fare.

Oramai, al giorno d’oggi, sempre più persone possiedono un bancomat personale, con il quale fare pagamenti e prelievi. La comodità di non dover girare con denaro liquido in tasca è innegabile. Non avrai problemi di cambio, di resto e di calcoli, perché ti basterà strisciare la tua carta e il gioco è fatto.

Ovviamente, queste carte hanno anche i loro svantaggi e, spesso, sentiamo parlare di truffe e di furbetti che cercano di studiarle tutte, per cercare di accaparrarsi dei soldi in modo illecito. Con le giuste accortezze, però, potrai tenere i tuoi risparmi al sicuro e non permettere a nessuno di accedervi.

Un altro pericolo che potresti correre, però, è quello relativo ai prelievi agli sportelli. Se la banca è chiusa e, per praticità o per velocità, decidi di prelevare all’esterno, il tuo bancomat potrebbe essere risucchiato. Scopriamo insieme cosa fare in casi come questo.

Allarme bancomat bloccato

Tutte le banche mettono a disposizione dei loro clienti la normativa per procedere al blocco delle loro carte. Potrebbe capitare di smarrire il bancomat o di essere derubati, e questo comporta, necessariamente, un blocco. Se non vuoi che qualcun altro acceda al tuo denaro, devi mettere immediatamente uno stop. Ma, qual è il modo per sbloccare un bancomat?

Se dovessi trovarti davanti a uno sportello per prelievi e la tua banca fosse chiusa, potresti avere dei problemi per riavere indietro la tua carta. I bancomat, in genere, vengono risucchiati dall’apparecchio quando il codice pin digitato viene sbagliato per più volte, ripetutamente. In questo caso, è come se il sistema riconoscesse che quello allo sportello non è il vero proprietario della carta e procede al blocco della stessa. Hai tre tentativi per digitare correttamente il pin, altrimenti ti ritrovi in un bel pasticcio. Ma, oltre a renderlo inutilizzabile finché non ti rechi presso la tua filiale, alcuni sportelli risucchiano addirittura il bancomat. In situazioni del genere, c’è solo una cosa da fare.

Sblocca la tua carta

Se sei davanti a uno sportello che ha trattenuto la tua carta è perché hai sbagliato a inserire il pin, per più di tre volte. Siccome il sistema è pensato per sovvertire i tentavi di truffa, non ti resta che recarti in filiale e richiederla indietro.

In alternativa, potresti anche telefonare, ma molte saranno le informazioni che ti verranno richieste, in maniera dettagliata, perché dovranno accertarsi che sia tu il vero proprietario del bancomat da sbloccare. Solo dopo le opportune verifiche, l’istituto provvederà allo sblocco della carta.