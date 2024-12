Risparmi oltre 1000€ con questo metodo: compra 100 buste e inizi subito

Ecco il metodo perfetto per risparmiare più di 1000 euro: una volta provato, non potrai più farne a meno, scoprilo subito.

Negli ultimi tempi, risparmiare soldi sembra un’utopia. Con le spese che aumentano e gli stipendi che rimangono uguali a quelli di anni fa, le persone fanno sempre più fatica a mettere da parte del denaro, che sia per emergenze o per togliersi qualche sfizio.

Si fa fatica ad arrivare a fine mese e tutto ciò che si guadagna è destinato a beni di prima necessità e al pagamento di bollette e tasse. Tuttavia, esiste un metodo con il quale potrai risparmiare oltre 1000 euro. Ti basteranno solo 100 buste e il gioco è fatto.

Con questo sistema, potrai ritrovarti con un bel gruzzoletto. Vieni a scoprire subito di cosa si tratta e non perdere tempo, mettilo subito in pratica, così da iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

Le tecniche di risparmio

Conoscere tecniche di risparmio, al giorno d’oggi, è una grande fortuna. Innanzitutto, però, dovresti definire il tuo obiettivo. Stabilisci perché vuoi risparmiare, dandoti un obiettivo specifico, che sia anche misurabile, attendibile, temporizzato e realistico. Sapere, in principio, perché si vuole mettere da parte del denaro, quando denaro si vuole risparmiare e in quanto tempo, ti aiuta ad avere un’idea più concreta di quello che è il risparmio in sé e per sé.

Se, da una parte, c’è chi utilizza la tecnica del 50/30/20, che consiste nel suddividere il reddito, destinando il 50% alle spese essenziali, il 30% alle spese discrezionali, come svago e shopping e il 20% al risparmio, dall’altra parte c’è chi preferisce il metodo delle buste. Con questo sistema, non avrai bisogno di categorizzare le spese mensili, ma ti basterà, semplicemente, prendere delle buste da lettera e numerarle da 1 a 100. Scopriamone di più insieme.

100 buste per un risparmio garantito

Dopo aver preso 100 buste e averle numerate, su ciascuna di esse dovrai scrivere una cifra. Dopodiché, per 25 settimane, 2 volte a settimana, dovrai estrarre una busta a caso e inserire al suo interno la cifra che riporta scritta. In questo modo, il risparmio diventerà quasi un gioco ma, alla fine delle 25 settimane, potresti aver messo da parte oltre 1000 euro.

La tua missione sarà mettere denaro da parte e far lievitare i tuoi risparmi. Una soluzione pratica e veloce, perché ti consente di risparmiare a poco a poco, senza neanche che tu te ne accorga. Non ti peserà mettere da parte la cifra della busta, perché tutto avverrà in maniera graduale. Alla fine delle 100 buste, avrai un bel gruzzoletto tra le mani.