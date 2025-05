Friggitrice ad aria: su questi modelli puoi contare, gli altri sono un Flop

Scopri i migliori modelli di friggitrice ad aria e quelli da cui stare alla larga: ecco tutti i consigli per l’elettrodomestico perfetto.

Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria ha preso un posto nelle cucine di tutti gli italiani. Sono in moltissimi ad averla scelta e a utilizzarla per varie preparazioni.

I punti di forza di questo elettrodomestico sono diversi e chi ne possiede una non può più farne a meno.

Tuttavia, occorre prestare attenzione al tipo di modello che si acquista. Ecco quelli su cui puntare e quelli che, invece, si sono rivelati un flop.

Perché acquistare una friggitrice ad aria

Chi ha già ceduto al fascino della friggitrice ad aria, sa bene che i vantaggi di questo dispositivo sono molti. Innanzitutto, la friggitrice raggiunge subito la temperatura impostata, il che permette di risparmiare energia elettrica, contrariamente al classico forno elettrico, che va preriscaldato. In secondo luogo, con la friggitrice ad aria elimini i cattivi odori che andrebbero a crearsi con la frittura tradizionale.

E, a proposito di frittura, sappi che questo elettrodomestico è stato pensato per preservare la croccantezza e il buon gusto di ogni alimento, nonostante questo venga cotto sfruttando la tecnica ad aria e, dunque, in maniera completamente light. Cibi più leggeri, tasca più piena e casa più profumata. Se ancora non hai acquistato una friggitrice ad aria, forse sarebbe il caso di farci un pensierino. Occhio, però, perché da alcuni modelli sarebbe meglio stare alla larga.

Top o flop?

Quando sei in procinto di acquistare una friggitrice ad aria, dovresti tenere presenti alcune caratteristiche, per poterla scegliere al meglio e non pentirtene. Innanzitutto, valuta la temperatura massima e la potenza della ventola, la lunghezza del cavo di alimentazione, la capienza e i dettagli del cestello. Sono tutti aspetti che fanno la friggitrice e che non possono essere sottovalutati, se vuoi portare a casa un prodotto che sia degno della tua cucina. Solitamente, per ciò che riguarda i consumi, andiamo dai 900 ai 1500 W. Altroconsumo ci ha reso il lavoro più semplice, stilando una classifica delle friggitrici ad aria migliori e di quelle che, con il tempo, si sono rivelate un flop.

Tra i modelli migliori c’è, al primo posto, la Philips HD9650/90 Premium Xxl Airfryer. Grazie alle sue potenzialità, è questa la friggitrice ad aria più consigliata, soprattutto perché c’è un perfetto equilibrio tra qualità e prezzo, dal momento che costa 211,95 euro. Al secondo posto, c’è un’altra Philips, questa volta il modello NA221/00 Airfryer Serie 2000, che costa solamente 74,65 euro. In seguito, troviamo la Philips HD9880/90 Airfryer Serie 7000, a 287,61 euro, la Electrolux E6AF1-6ST, a 149,61 euro e la Cosori Twinfry Chef Edition, che costa 249,99 euro. Ma, se questi sono i modelli top, tra i flop troviamo la Moulinex EZ855D20 Easy Fry Mega, con un prezzo che si aggira attorno ai 130 euro. A seguire, c’è la Ariete 4618 Airy Fryer XXL, a soli 88,19 euro, l’Ardes AR1K33 Eldorada Maxi, a meno di 60 euro e la Princess 182080 Aerofryer a vapore, a ben 115,58 euro. Come puoi ben vedere, non fa differenza tanto il prezzo o il marchio, ma la qualità del prodotto stesso. Dunque, prima di acquistare la tua friggitrice ad aria, accertati che questa abbia tutte le carte in regola per essere al top.