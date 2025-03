Friggitrice ad aria: tutti i pericoli da evitare per non fare danni in casa

Presta molta attenzione al modo in cui utilizzi la tua friggitrice ad aria: non prendere sottogamba i pericoli che potresti correre.

La friggitrice ad aria è uno di quegli elettrodomestici che, da qualche tempo a questa parte, non può assolutamente mancare, all’interno di una casa.

Semplice e pratica da utilizzare, questa permette anche di risparmiare sui costi in bolletta, dal momento in cui raggiunge subito la temperatura impostata, contrariamente al classico forno elettrico.

Tuttavia, ci sono dei rischi che potresti correre, se la usi nel modo sbagliato. Ecco quali sono i pericoli da evitare, se non vuoi fare danni in casa.

Perché la friggitrice ad aria è un successo

La friggitrice ad aria riscuote così tanto successo anche perché è in grado di farci ottenere una cottura più salutare. Difatti, gli alimenti saranno croccanti e gustosi, come se fossero stati fritti davvero, ma saranno stati cotti sfruttando la tecnologia ad aria. In questo modo, ogni piatto diventa più light, ma rimane comunque appetitoso e piace davvero a tutti, grandi e piccini.

Ovviamente, anche il fattore risparmio non è affatto da sottovalutare. Visto i rincari degli ultimi tempi, le famiglie puntano ad ammortizzare i costi, limitando i consumi. La friggitrice ad aria, dunque, è il giusto compromesso. Sostituisce alla grande il forno tradizionale, è semplice da usare e anche molto più veloce, specie per le piccole porzioni. Come abbiamo già accennato, però, potresti rischiare di fare dei danni in casa se non presti la giusta attenzione alla manutenzione e alla pulizia dell’elettrodomestico. Scopriamone di più insieme.

Il consiglio degli esperti

Anche se, oramai, chiunque possiede una friggitrice ad aria, il suo utilizzo e la sua pulizia non vanno affatto sottovalutati o presi sottogamba. Gli esperti, infatti, contraddicono tutti coloro che affermano che i vari pezzi dell’elettrodomestico possano essere lavati in lavastoviglie. Secondo il loro parere, la lavastoviglie potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente delle parti della friggitrice ad aria e, durante la cottura, delle sostanze pericolose potrebbero venire a contatto con gli alimenti.

Per non rischiare di ingerire qualcosa che possa danneggiare il tuo organismo, pulisci il tutto con acqua tiepida e una pastiglia per lavastoviglie. Riempi il vassoio e lascia in ammollo per tutta la notte. Così facendo, anche il grasso più ostinato si sarà sciolto e la friggitrice tornerà a splendere. Ricorda, poi, di pulire anche l’elemento riscaldante, con un panno umido. Prima di utilizzare di nuovo il dispositivo, assicurati che questo sia completamento asciutto.