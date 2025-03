Bollette altissime: questo elettrodomestico è quello che consuma realmente di più

Se le tue bollette sono alle stelle, probabilmente dovresti tenere a bada questo elettrodomestico: è lui che succhia energia.

Negli ultimi tempi, tutti i cittadini hanno notato un aumento sostanziale nelle bollette dell’energia elettrica. Purtroppo, al giorno d’oggi, sono molti servizi legati al suo consumo.

Per questo, i costi lievitano sempre di più, fino a raggiungere livelli davvero insostenibili. Sono in tanti, dunque, a cercare di ottimizzare le spese il più possibile.

Sarà utile sapere che c’è un elettrodomestico, tra tutti, che richiede un grande consumo e che è, dunque, la causa di bollette altissime. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il trucchetto per il risparmio

Chissà quante volte ti sarai sentito che gli elettrodomestici consumano anche quando sono in stand-by. Questo fatto è completamente vero perché, per quanto minima sia la spesa di energia, se collegato alla presa elettrica, il dispositivo continua a consumare. Gli esperti, dunque, suggeriscono sempre di scollegare tutto ciò che è possibile, ogniqualvolta che non lo si utilizza. Ovviamente, gli elettrodomestici vecchi incidono parecchio sui costi mensili in bolletta. Per questo, sarebbe ottimale procedere a un ricambio totale e scegliere prodotti di ultima generazione, più green e con una classe di efficienza migliore.

Ad ogni modo, c’è un elettrodomestico che consuma quanto tre lavatrici e una TV messe assieme. Specie se si tratta di un vecchio modello, il consumo di questo dispositivo incide negativamente sulla bolletta e contribuisce a stangate mensili, dal quale sarebbe meglio stare alla larga. Nel corso degli anni, il costo sulla bolletta tende a migliorare e ad alleggerirsi, se in casa ci sono solamente elettrodomestici nuovi, dunque fare nuovi acquisti è un investimento a lungo termine. Ma, qual è il dispositivo che dovresti sostituire in fretta?

Liberati di questo vecchio elettrodomestico

Tra gli elettrodomestici di cui non si può fare a meno, in una casa, ce n’è uno che è anche più importante di lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, forno: stiamo parlando del frigorifero. Indispensabile per conservare cibi e bevande a temperature ottimali, questo è presente in tutte le abitazioni, ma è anche la causa principale di bollette salate. Per ridurre i tuoi consumi, dunque, ti suggeriamo di non disporre il frigo vicino al forno, altrimenti farà più fatica a refrigerarsi e impiegherà maggiore energia. Inoltre, ricorda di sbrinarlo manualmente, così da migliorarne le prestazioni, laddove il modello non preveda uno sbrinamento automatico.

La porta deve chiudersi alla perfezione e lo stato della guarnizione è indispensabile, affinché l’aria fresca non fuoriesca e l’aria calda non entri. Chiaramente, un modello di ultima generazione è più funzionale e garantisce un maggiore risparmio, ma se possiedi un frigo vecchio e non hai intenzione di cambiarlo, per ora, ti suggeriamo di prestare attenzione anche al modo in cui conservi gli alimenti. Non riempire troppo il frigorifero né il congelatore, altrimenti l’aria farà fatica a fluire e a distribuirsi uniformemente. Infine, la temperatura del frigo dovrebbe essere pari a 4/5 gradi, mentre quella del freezer dovrebbe raggiungere -18 gradi, per far sì che i cibi vengano conservati alla perfezione e non ci siano sprechi di energia.