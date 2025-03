Posto di blocco “svitatappo”: controllano il colore della benzina, “Ho visto persone portate via in manette”

Non si può più stare tranquilli ormai: adesso ti fermano per qualsiasi cosa. Devi stare attento quando guidi.

La benzina è il carburante più utilizzato per alimentare le automobili ed è ottenuta dalla raffinazione del petrolio, un processo complesso che permette di separare diverse componenti della materia prima. Estratto dal sottosuolo o dai fondali marini, il petrolio viene trasportato alle raffinerie dove subisce trattamenti chimici e fisici.

Negli ultimi anni, il prezzo della benzina ha subito oscillazioni significative. Tra il 2021 e il 2024, i costi al litro sono schizzati verso l’alto, raggiungendo in alcuni casi cifre superiori ai 2 euro. Questo incremento è dovuto a una serie di fattori: crisi energetiche, aumento del prezzo del petrolio e soprattutto le famigerate accise.

Queste imposte, introdotte inizialmente per scopi temporanei, sono rimaste nel tempo, incidendo pesantemente sul prezzo finale del carburante. Durante la campagna elettorale, Giorgia Meloni aveva promesso una riduzione delle accise per rendere il carburante più accessibile. Tuttavia, una volta al governo, la promessa è rimasta sospesa.

Alternative più green

Per chi vuole risparmiare e avere un impatto ambientale minore, le auto elettriche rappresentano una valida alternativa. Alimentate da batterie ricaricabili, queste vetture eliminano le emissioni dirette di CO2 e riducono la dipendenza dai carburanti fossili.

Negli ultimi anni, il mercato delle auto elettriche è cresciuto enormemente, grazie anche agli incentivi statali e al miglioramento dell’infrastruttura di ricarica. Marchi come Tesla, Volkswagen e Renault stanno investendo in modelli sempre più accessibili e con autonomie superiori ai 400 km. Il passaggio all’elettrico, tuttavia, resta ancora un ostacolo per molti, a causa del costo iniziale elevato.

Posto di blocco svitatappo

Controllagasoliocisterne.com ha diffuso la notizia. Con il prezzo della benzina alle stelle, i furti di carburante stanno diventando sempre più frequenti. Questo fenomeno riguarda sia i privati cittadini che le aziende, colpite da vere e proprie razzie di gasolio. In particolare, il gasolio agricolo, che gode di accise agevolate, è diventato un obiettivo primario per chi cerca di risparmiare in modo illecito.

Un caso recente è avvenuto in provincia di Padova, dove una ditta ha dovuto fermare le attività per una settimana dopo il furto di gasolio da due escavatori, una perforatrice e una macchina agricola. La situazione è talmente diffusa che le autorità stanno intensificando i controlli attraverso il cosiddetto metodo “svitatappo”: le forze dell’ordine fermano i veicoli sospetti, aprono il serbatoio e controllano il colore del carburante. Se il gasolio è agricolo e il veicolo non è un mezzo autorizzato, scattano multe salatissime di circa 7000 euro.