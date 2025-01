Frutta secca, attenzione a quale compri: questa contiene Cadmio oltre i limiti | L’allarme per la tua salute

Attenzione alla sicurezza alimentare: la notifica è accessibile a tutti, sei avvertito su questo tipo di frutta secca.

La sicurezza alimentare è uno dei temi che sono al centro di una serie di Istituzioni. Nel nostro Paese, questa è garantita da una serie di enti che si occupano del controllo dei generi alimentari che troviamo nei nostri supermercati.

Proprio per questo, comunque, non è infrequente che un prodotto risulti inadatto al consumo. In questo caso si tratta di una tipologia di frutta secca che potreste avere in dispensa.

Prima di tirarla fuori o offrirla come snack agli ospiti, controlla che non si tratti di questa specifica frutta secca. Il Ministero della Salute ci fornisce tutte le informazioni utili per riconoscere questo prodotto: eccoli di seguito. Se la trovi non mangiarla assolutamente.

Nota del Ministero, se mangi la frutta secca così è un disastro: riportala indietro

Questa volta l’oggetto del richiamo in ambito alimentare è una frutta secca che viene utilizzata in più preparazioni. Basti pensare alla torta della nonna, quella con la crema, oppure ad alcuni ripieni tipici della Sicilia, per non parlare dell’uso che si fa di questo ingrediente anche nei primi piatti. Insomma, la situazione potrebbe essere drammatica se non si fa attenzione a quale prodotto si utilizza.

Nella motivazione della nota ministeriale dell’8 gennaio 2025 è presente la dicitura seguente: “Presenza di Cadmio oltre il limite di Legge”. Il Cadmio è un metallo pesante tossico se presente in quantità che superano i limiti normativi. Il prodotto in cui è stato riscontrato è un pacchetto di pinoli di un particolare marchio.

Frutta secca, lo ha detto il Ministero: leggi le avvertenze

I pinoli ritirati dal mercato sono del marchio Mister Sibamba, con denominazione di vendita pinoli sgusciati 100 g, commercializzati da Eurospin spa. Il nome del produttore è Mocerino Frutta Secca srl con sede in Via Pizzone, 5 – Somma Vesuviana (Napoli). Interessati dal richiamo sono i seguenti numeri di lotto: 24304; 24310; 24312; 24318; 24320; 24323; 24332; 24333; 24338; 24340; 24341. Le rispettive date di scadenza sono 30.10.25; 05.11.25; 07.11.25; 13.11.25; 15.11.25; 18.11.25; 27.11.25; 28.11.25; 03.12.25; 05.12.25; 06.12.25.

La nota del Ministero della salute contiene anche una immagine del prodotto per renderne l’identificazione ancora più facile per tutti i consumatori. Il Ministero, inoltre, specifica nelle avvertenze il comportamento da tenere nel caso in cui si trovi uno dei prodotti descritti nella nota nella propria casa. Si raccomanda di non consumarlo e di riportarlo al punto di acquisto, che erogherà al consumatore un rimborso di quanto speso.