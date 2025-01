Corsa contro il tempo per milioni di italiani: questo documento è fondamentale | Se non lo hai resti senza una lira

È giunto il momento per milioni di italiani di presentare un documento fondamentale: ecco come richiederlo

La situazione economica di migliaia di italiani continua ad essere in bilico, mettendo a rischio la serenità di moltissime famiglie.

Coloro che vivono un grande disagio a causa della grave condizione economica, possono accedere ad una serie di incentivi e bonus previsti dallo Stato.

Tuttavia, per poter beneficiare di queste misure di sostegno al reddito è fondamentale seguire delle specifiche procedure amministrative.

Esistono alcuni documenti che dimostrano di possedere i requisiti per beneficiare dei bonus e che devono essere presentati secondo criteri e modalità specifiche.

Una corsa contro il tempo per migliaia di italiani

Da poche settimane è iniziato il nuovo anno e come di consueto, per migliaia di italiani inizia la corsa contro il tempo per produrre e presentare alcuni documenti fondamentali. Si tratta di pratiche amministrative che consentono anche di beneficiare di misure di sostegno al reddito.

Ogni anno, bisogna rispettare delle scadenze per presentare questi documenti ed è fondamentale raccogliere in anticipo la documentazione necessaria. Vediamo nel dettaglio quali sono i moduli essenziali da presentare e quali procedure seguire per richiederli.

I documenti importanti da produrre per il 2025

Con la fine del 2024 sono scaduti moltissimi documenti che consentono di beneficiare di bonus e agevolazioni statali e che devono essere obbligatoriamente rinnovati. Considerando che molti incentivi sono rivolti solo ai cittadini che posseggono dei requisiti reddituali, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è il documento principale che deve essere prodotto per il 2025.

Non esiste un termine preciso per la presentazione dell’ISEE, ma la regola generale impone di produrlo il prima possibile per non perdere moltissimi benefici previsti dallo Stato. Ad esempio, per tutti coloro che beneficiano dell’Assegno Unico, è fondamentale che l’ISEE sia presentato entro il 28 febbraio. Tuttavia, per presentare l’ISEE 2025, è fondamentale produrre prima un altro documento: ovvero la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in cui sono elencate tutte le informazioni anagrafiche e reddituali riguardanti il nucleo familiare.

Per compilare la DSU sono necessari altri documenti come il codice fiscale e carta d’identità del dichiarante e dei componenti del nucleo, il modello 730 che riporta i dati reddituali o i modelli CU per i pensionati. Oltre ai dati reddituali, bisogna presentare anche quelli patrimoniali come i depositi bancari o postali, titoli di stato, azioni, buoni fruttiferi e così via. Per la DSU bisogna presentare anche la giacenza media annuale, eventuali atti notarili di successione o certificati di invalidità. Dopo aver inviato la DSU all’INPS, bisogna attendere circa 10 giorni per la ricezione dell’ISEE completo.