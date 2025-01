Cosa c’è davvero dentro i Bastoncini di Pesce? Forse dopo averlo letto, ti passerà la voglia di mangiarli | Massima attenzione all’etichetta

Impara a conoscere gli alimenti che porti a tavola, specie quelli già pronti: ecco cosa contengono davvero i bastoncini di pesce.

Pratici e amati da tutti, grandi e piccini, i bastoncini di pesce sono un alimento che non manca mai sulle nostre tavole. Alle volte, però, non conosciamo abbastanza bene ciò che mangiamo.

Ci lasciamo ingannare dal fatto che si tratti di pesce, carne o verdura, senza chiederci quale altre sostanze potrebbero essere aggiunte nella preparazione.

Trattandosi di alimenti surgelati, già pronti, i bastoncini di pesce non contengono solamente pesce puro. Prima di acquistarli di nuovo, presta attenzione all’etichetta e accertati di ciò che stai scegliendo per te e per la tua famiglia. Scopriamone di più, grazie a questo studio.

Un’analisi dettagliata

Il fatto che un alimento sia buono e gustoso, non vuol dire, necessariamente, che sia anche salutare. Anzi, alle volte, il bell’aspetto nasconde la presenza di sostanze nocive, come accade proprio con i bastoncini di pesce. Secondo quanto riportato da Green Me, uno studio di qualche anno fa ha messo in luce determinate problematiche relative a questo alimento. Per condurre la ricerca, sono state analizzate 19 marche di bastoncini di pesce. Con tutto ciò, la rivista Öko-Test ha voluto indagare sulla presenza di eventuali residui nocivi, quali clorati, sostanze grasse, metalli pesanti problematici, componenti di oli minerali.

Inoltre, lo studio non ha preso in analisi solo le sostanze che potrebbero incidere negativamente sulla salute dell’uomo, ma anche quelle che avrebbero un pessimo impatto sull’ambiente, come i composti perfluoroalchilici, difficilmente degradabili. Nell’indagine condotta, è stato chiesto ai fornitori di comunicare la catena di approvvigionamento, per cercare di capire quanto sia ecologicamente corretto il metodo di pesca. Tirando le somme, sono venuti fuori dei risultati che nessuno avrebbe mai immaginato. Se sei solito consumare bastoncini di pesce, leggi attentamente ciò che è emerso dall’analisi.

I risultati dello studio

Come già anticipato, lo studio condotto è di qualche anno fa, ma quanto emerso ha scosso particolarmente i consumatori che, ancora oggi, devono essere molto attenti durante l’acquisto. Leggere l’etichetta è sempre la mossa giusta, soprattutto per il fatto che 11 dei 19 prodotti testati contengono quantità eccessive di sostanze grasse nocive. A mettere in allerta i ricercatori è stata una particolare presenza di esteri di acidi grassi 3-MCPD. Queste sostanze sono potenzialmente cancerogene per l’organismo e ciò desta parecchio sgomento tra i consumatori, specie per i bambini, principali amanti dei bastoncini di pesce.

Öko-Test ha sottolineato che l’EFSA ha fissato una dose massima giornaliera di 3-MCPD e che, con soli cinque bastoncini contaminati, questa dose potrebbe essere superata. A incidere negativamente anche i metodi di pesca utilizzati e la scarsa trasparenza nella catena di approvvigionamento. Può sembrare quasi impossibile che un alimento così gustoso e, apparentemente, semplice possa, in realtà, nascondere tali insidie, eppure non è tutto oro ciò che luccica.