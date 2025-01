Gerry Scotti: l’annuncio del conduttore che tutti aspettavano da mesi | É ufficiale

Uno dei conduttori più amati di tutti i tempi sconvolge ancora una volta i suoi fan: ecco cosa avrebbe annunciato Gerry Scotti.

Ogni anno, con i suoi programmi, Gerry Scotti si conferma uno dei conduttori più amati e apprezzati.

Il gigante buono della TV è un vero intrattenitore, capace di radunare, dinanzi allo schermo, intere famiglie. Gerry Scotti piace proprio a tutti, sia per il suo talento e la sua professionalità, che per la sua sensibilità.

Non ha mai nascosto le lacrime e le sue fragilità, non si è mai vergognato di avere delle crepe nel cuore e le ha anche raccontate con il suo libro Quella volta. Ora, però, ciò che annuncia ai suoi fan è davvero incredibile. Scopriamo di che si tratta.

Gerry colpisce ancora

Di recente, si vocifera che Gerry Scotti possa prendere parte a una delle serate del Festival di Sanremo, in qualità di co-conduttore, al fianco di Carlo Conti. A quanto pare, i nomi di coloro che affiancheranno il conduttore sono stati già annunciati, ma, per la prima serata, il direttore artistico avrebbe dichiarato di voler cercare di convincere due suoi grandi amici. La rivelazione è stata fatta al TG1 e si è diffusa rapidamente sul web. Così, è partito il toto nomi. C’è chi ha pensato subito a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, ma c’è anche chi si è spinto un po’ più in là, con l’immaginazione e ha pensato ad altri artisti.

Ci ha pensato Dagospia, però, a lanciare la bomba e a rivelare che uno dei due amici, co-conduttore di Conti, sarebbe proprio il nostro amatissimo Gerry Scotti. La notizia non sarebbe stata ancora confermata, quindi attorno a essa c’è un grosso punto interrogativo. Tuttavia, a rivelare qualcosa di certo, è stato lo stesso padrone di casa de La Ruota della Fortuna, che, con un semplice post su Instagram, avrebbe lasciato a bocca aperta i suoi fan. Ecco cosa ha annunciato il conduttore, dopo mesi di attesa.

Un selfie che parla

Gerry Scotti, nel suo annuncio, è stato abbastanza breve e coinciso. Senza troppi giri di parole, ha inserito una breve didascalia, che fa da contorno al suo selfie, scrivendo: “Lavori in corso”. Certo, la frase non dice molto, questo è chiaro, ma c’è un dettaglio che parla molto più di ogni altra cosa.

Nella foto, Gerry Scotti indossa un berretto con lo stemma dei Guinnes World Records, uno show amatissimo dal pubblico di Canale 5. A quanto pare, il conduttore sta per tornare, con nuovi ed entusiasmanti record e nuove sfide da affrontare. I fan non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di tuffarsi, di nuovo, a capofitto in quest’avventura. Lo Show dei Record è un progetto che ha visto la luce, in Italia, nel 2006 e che, nel tempo, ha avuto diversi conduttori. Tra questi, però, Scotti è quello che ha riscosso maggiore successo. Non per nulla, infatti, a lui sono state affidate più edizioni. Ora, finalmente, il vero show sta per tornare e Gerry è pronto a farci compagnia, decretando nuovi vincitori e stabilendo nuovi record d’ascolti.