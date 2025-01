Max Borghese: il fratello di Chef Alessandro é molto conosciuto | Cosa fa nella vita e dove lavora

Il noto chef di 4 Ristoranti svela a tutti la sua identità: ecco cosa fa Max, fratello di Alessandro Borghese.

Divenuto celebre al grande pubblico televisivo per i suoi programmi sulla cucina, Alessandro Borghese ha un grande seguito.

Lo chef ha dato vita a un programma che è divenuto quasi un’istituzione per i più appassionati. Ovviamente, parliamo di 4 Ristoranti, dal quale ha preso le mosse 4 Hotel, che vede protagonista Bruno Barbieri.

Un format leggero, divertente, che ci porta in giro per l’Italia, alla scoperta di locali diversi e originali. Ma, se quella dei fornelli e della ristorazione è la passione più grande di Alessandro, cos’è che fa suo fratello Max?

La famiglia Borghese

Figli di Barbara Bouchet e di Luigi Borghese, Alessandro e Massimiliano avrebbero cercato di vivere al meglio la fama della madre e i viaggi che la portavano a essere lontana da loro. Come ha spiegato lo chef, stando a quanto riportato dal sito Dilei.it, i fratelli Borghese sarebbe cresciuti, per lo più, con la storica tata Elia. Nonostante questo, però, sono molto legati a Barbara, così come lo sono al papà Luigi.

Ma, a essere ancora più stretto e duraturo è il rapporto che unisce loro, il fratello maggiore e il fratello minore. Anche se Massimiliano, conosciuto da tutti come Max, è lontano dai riflettori, il fatto che tra i due ci sia un magnifico legame è noto a tutti. Sulla loro vita privata, cercano entrambi di essere riservati, anche se Alessandro è abituato a stare sotto le luci della ribalta. Il fratello, invece, ha ceduto a una sola apparizione TV, a Domenica Live, il salottino di Barbara d’Urso. Anche se, durante questa ospitata, sono venuti a galla dei tratti inediti di Max, non tutti conoscono ancora cosa fa nella vita e dove lavora. Scopriamolo insieme.

Tutto su Max Borghese

Anche se nessuno dei fratelli Borghese ha deciso di intraprendere la strada della madre, affacciandosi al mondo della recitazione, sia Alessandro che Max si sono avvicinati al mondo della ristorazione, anche grazie al loro papà Luigi. Il primogenito lo conosciamo bene e sappiamo quanta strada ha fatto fino ad ora e le soddisfazioni che ha avuto lungo il suo percorso. Per quanto riguarda Massimiliano, invece, il più piccolo di casa Borghese è un bartender e lavora a Milano, proprio nel ristorante di Alessandro.

Il suo ruolo è di fondamentale importanza, nel locale, in quanto Max si occupa di gestire al meglio la sala, accertandosi che tutto sia perfettamente organizzato. Della sua vita privata non si sa altro. Il ragazzo preferisce tenere per sé i suoi affari di cuore, limitandosi a fare il lavoro che più ama al mondo, senza il bisogno di un pubblico che lo acclami.