Giorgio Locatelli vola lontanissimo dall’Italia: il nuovo progetto é spaziale | Dove lo vedremo

Uno dei tre giudici di MasterChef alle prese con un nuovo progetto: ecco dove vedremo ancora Giorgio Locatelli.

Dal 2019, Giorgio Locatelli è entrato a far parte della squadra di MasterChef e, tutt’ora, con il programma giunto alla quattordicesima edizione, lo chef riscuote grandissimo successo.

È amato dal pubblico a casa, ma anche dai suoi compagni d’avventura, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, che lo hanno accolto a braccia aperte, creando un magnifico legame con lui.

Locatelli, così come gli altri due giudici del talent culinario, ha dedicato la sua vita alla sua passione più grande, la cucina.

Di recente, si è diffusa la notizia della chiusura della sua storica Locanda Locatelli. Tuttavia, lo chef ha già in serbo un nuovo progetto, che lo porterà a volare lontanissimo dall’Italia. Ecco di cosa si tratta.

Nuove opportunità in vista per lo chef

Come ha potuto dimostrare in queste edizioni di MasterChef, Giorgio Locatelli possiede un carattere alquanto forte e temerario, e forse sarà anche per questo che i suoi fan non si sono abbattuti alla notizia che la Locanda Locatelli avrebbe abbassato la serranda. Probabilmente, infatti, chi conosce un po’ lo chef si aspettava che avrebbe tirato fuori l’asso dalla manica e questo è ciò che è accaduto.

Nell’annuncio fatto sui social, l’uomo aveva espressamente scritto: “Quando una porta si chiude, un’altra si apre“. Ebbene, per lui è arrivato il momento di spalancare la porta a nuove esperienze e nuove opportunità. Così facendo, l’uomo ha dimostrato che non è mai troppo tardi per reinventarsi e mettersi in gioco. Scopriamo insieme a cosa si dedicherà, ora.

Il bello del Made in Italy

Tramite un’intervista pubblicata anche sul suo profilo Instagram, Locatelli ha comunicato di essere stato sorpreso da una notizia tanto inaspettata quanto meravigliosa. A lui sarebbe stata data la possibilità di aprire il primo ristorante italiano, in una zona che non ne ha mai ospitati prima. Lo chef non sta più nella pelle, perché avrà l’onore di portare il Made in Italy in quella che è un’istituzione, per i londinesi e non solo. Per Giorgio, questa sarà una nuova sfida che, magari, potrebbe portarlo a conquistare un’altra stella Michelin.

La partecipazione a un bando pubblico, gli ha permesso di aggiudicarsi la vittoria e aprire un suo ristorante, italiano e con le stesse linee della Locanda, presso la National Gallery, a Trafalgar Square. Lo chef ha avuto la notizia qualche settimana fa, poco prima di annunciare la chiusura del suo locale storico. Dopo 23 anni trascorsi nella Locanda che porta il suo cognome, Locatelli ha deciso di ripartire proprio da Londra.