Queste cascate sono una meta imperdibile in inverno: puoi anche arrampicarti sul ghiaccio | Solo per veri esperti

Visita questo luogo paradisiaco e lasciati sorprendere dalla bellezza della natura: in inverno sono affascinanti

Preparare le valigie e partire per visitare luoghi incantevoli è un’esperienza indimenticabile, in grado di lasciare emozioni che vanno oltre la semplice esperienza.

Nel mondo esistono moltissimi luoghi meravigliosi, alcuni dei quali sono piuttosto comuni e conosciuti e altre mete che, pur non avendo la stessa notorietà, sono dei veri paradisi terrestri.

Talvolta non è necessario percorrere migliaia di chilometri per raggiungere delle località incantevoli e che lasciano senza fiato.

Anche in Italia ci sono delle meraviglie che meritano di essere ammirate ed esplorate.

Esplora le cascate: una meraviglia naturale

Tra le bellezze naturali che devono essere visitate almeno una volta nella vita ci sono senza dubbio le cascate. Se stai cercando un’esperienza avventurosa e soprattutto a contatto con la maestosità della natura, queste grandi sorgenti d’acqua sono la soluzione ideale anche nei mesi invernali.

Nate dallo scioglimento della neve, questi imponenti getti d’acqua sono un fenomeno che continua ad affascinare migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. Tuttavia, proprio in Italia esiste una meta imperdibile per gli amanti dell’escursionismo e per coloro che desiderano rilassarsi tra la natura incontaminata.

Non perdere la bellezza di queste cascate

L’Italia è un paese ricco di bellezze nascoste che spesso vengono sottovalutate o ignorate, ma che sono in grado di lasciare senza fiato ogni singolo visitatore. Per gli amanti dell’escursionismo e delle passeggiate nella natura, una delle mete da non perdere sono le cascate di Lillaz. Si trovano in Valle d’Aosta, precisamente in una frazione nei pressi di Cogne e all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Quest’area naturale è in grado di donare degli scenari da cartolina in cui poter ammirare boschi di larici, laghi naturali e tantissimi animali come stambecchi, camosci e marmotte.

Il percorso per raggiungere le cascate di Lillaz è adatto a tutti, ma per gli amanti dell’estremo è prevista anche la possibilità di arrampicarsi sul ghiaccio nei mesi invernali. Una volta giunti a piedi alla base della cascata, si incontra un primo salto dove l’acqua del torrente Urtier si getta in una conca naturale scavata nel corso dei secoli. Proseguendo per il sentiero, si raggiunge un pontile di legno in cui si può ammirare dall’alto la cascata intermedia. Superato il ponte, si raggiunge un ripiano erboso a circa a 1745 metri di altezza. Si tratta del punto più alto da cui si può ammirare la terza cascata che da molti è considerata la più affascinante sia per i giochi d’acqua, ma anche per le stratificazioni naturali rocciose che hanno dato vita a questi imponenti getti.