In vacanza con Raz Degan: prenota subito il trullo in Puglia e hai l’attore come vicino di casa

Bello e con lo sguardo ammaliante, Raz Degan potrebbe essere la persona con cui condividere la vacanza: ecco come fare.

Dopo essere stato, per un po’, lontano dalla TV, Raz Degan è pronto a tornare, prendendo parte a una soap Rai che ha conquistato milioni di telespettatori.

Stiamo parlando di Un passo dal cielo, giunto all’ottava stagione, in cui l’attore israeliano interpreterà Stephen Anderssen, un ricercatore affascinante. Sicuramente, si tratta di un ruolo che si addice alla perfezione al bel Raz che, con il suo sguardo magnetico, ha fatto innamorare tutte le donne italiane.

Forse, però, non tutte sono a conoscenza del fatto che potrebbero incontrare l’uomo e averlo come vicino di casa, semplicemente prenotando il trullo in Puglia. Scopriamone di più insieme.

Pugliese d’adozione

L’immobile che Raz Degan ha deciso di acquistare, nel 2001, si trova in un’aria verde rurale, ideale per riconciliarsi con la natura. L’attore ha scelto proprio la Puglia come regione d’adozione, in cui trascorrere del tempo di qualità. Ha dedicato tutto se stesso alla ristrutturazione del trullo. In una vecchia intervista a Vanity Fair, avrebbe rivelato i sacrifici fatti per adibire questo immobile a una vera e propria casa. Inizialmente, non c’erano né acqua né elettricità, ma la voglia di vivere in mezzo agli alberi, circondato dalla natura, lo ha spinto a darsi da fare.

Dal suo profilo Instagram, emergono alcuni scorci della dimora pugliese e i followers possono intravedere il gusto e l’eleganza che l’attore ha messo nell’arredamento. Raz Degan ha mantenuto l’atmosfera rurale dei trulli, aggiungendo un tocco personale, con souvenir che ricordano i suoi viaggi. All’esterno, una piscina a sfioro e un’area in cui praticare yoga, conferiscono al trullo una magia unica. Inoltre, Raz possiede un orto biologico, un frutteto e un uliveto, grazie al quale produce il suo olio. Un uomo tutto fare, che ama la natura e tutto ciò che di bello regala. Se anche tu vuoi avere la fortuna di incontrare Degan, non perdere altro tempo e scopri di che città pugliese si tratta. Sarà questa la prossima meta per le tue vacanze.

Il trullo Degan

Il complesso immobiliare che ospita il trullo nel quale vive l’attore Raz Degan si trova nella Valle d’Itria, nel piccolo borgo di Cisternino, provincia di Brindisi. Oltre all’abitazione principale, l’immobile comprende anche quattro alloggi indipendenti. Tutte le strutture hanno mantenuto, nel tempo, le caratteristiche della tradizione.

Spesso, vengono affittate ai turisti, specie quando l’attore è lontano, per motivi personali o di lavoro. Prenotando una vacanza qui, dunque, potrai vivere nello stesso luogo dove vive Raz Degan, porta a porta con il bell’attore, respirando l’aria di tranquillità che lui tanto ama. Per i suoi fan, questa potrebbe essere un’esperienza unica. Non solo godrai della tradizione e del fascino della Puglia, ma potrai anche vedere, con i tuoi occhi, il luogo che ha fatto innamorare l’attore israeliano.