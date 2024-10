Gli italiani non possono farne a meno a tavola ma questo è pericoloso: lo stanno ritirando dai supermercati | Il motivo è sconvolgente

Un alimento quasi per tutti gli italiani di utilizzo praticamente quotidiano: allarme notificato e prodotto richiamato.

La segnalazione di un alimento in busta potenzialmente pericoloso giunge, come sempre, dal Ministero della Salute, che è sempre all’erta sulla questione della sicurezza alimentare grazie ai controlli minuziosi che vengono sempre eseguiti sui generi alimentari che troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati.

Dopo l’allarme per la contaminazione di Salmonella per quanto riguarda la Rucola e il conseguente richiamo di diversi lotti di questo vegetale in busta per differenti marchi che si occupano della sua vendita, in questi giorni è stato segnalato il potenziale rischio in seguito all’ingerimento di un prodotto della marca Consilia, marchio di fiducia per moltissimi consumatori.

Il richiamo è avvenuto per un lotto in particolare e un prodotto specifico: si tratta della confezione da 100 grammi di Grana Padano Dop già grattugiato della marca Consilia, con numero di lotto corrispondente 24256 Y e data di scadenza 11/12/2024 (e con codice EAN 8000965012676).

In Italia ci sono persone che mangiano pasta quasi quotidianamente e il parmigiano grattugiato si utilizza spesso per condirla: ecco perché l’allarme ha sconvolto diversi consumatori, che sono corsi a verificare il numero di lotto delle confezioni acquistate. Ecco quali sono stati i motivi del richiamo precauzionale.

Grana Padano Dop Consilia: le ragioni del richiamo

A produrre il formaggio in questione per Consilia è stato lo stabilimento La Latteria Sociale Mantova Società Agricola Cooperativa, che si trova in Strada Rodone 13, a Marmirolo, in provincia di Mantova (marchio di identificazione IT 03 365 CE).

Il richiamo è avvenuto, nello specifico, per la possibile presenza di corpi estranei metallici nel prodotto che, se ingerito, dunque, potrebbe danneggiare il consumatore. Vediamo cosa fare se rintracciamo questo lotto nel nostro frigorifero.

I consigli per i consumatori

La raccomandazione divulgata dall’azienda è di evitare di consumare il prodotto nel caso in cui questo corrisponda al numero di lotto di quello che è stato richiamato. Se vi rendete conto di possederlo, potete riportarlo nel punto vendita dove lo avete acquistato e chiederne il rimborso.

Grazie alle norme stringenti e ai controlli ben eseguiti che sussistono in Italia e in Europa, la tutela dei consumatori è una preoccupazione centrale per poter assicurare la sicurezza alimentare dei Paesi, visto che ormai i prodotti – anche alimentari – sono di facile circolazione per via della globalizzazione e delle spedizioni sempre più rapide.