La legge non fa sconti a nessuno: se per strada poi ti controllano sono guai seri | L’auto così non può circolare in inverno

Assicurati di rispettare tutte le norme previste dal Codice della strada: i controlli sono rigidi e si rischia una multa salata

Il Codice della strada è un insieme di norme di comportamento che mirano a regolare la circolazione di veicoli e pedoni. Salvaguardare la sicurezza stradale è il principale obiettivo, ma è fondamentale anche per ridurre il traffico e gli ingorghi.

Una delle regole generali che ogni automobilista dovrebbe seguire consiste nell’evitare situazioni potenzialmente pericolose e che potrebbero mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Non rispettare i limiti di velocità, ad esempio, è una delle cause di incidenti anche gravi.

Il Codice della strada stabilisce i limiti che non devono essere superati su ogni tipo di strada: “130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati“, com’è riportato dal sito ufficiale della Polizia di Stato.

Il principio di massima prudenza deve essere sempre osservato e rispettato, soprattutto nei casi di precedenza o sorpasso. In linea generale, il Codice della strada disciplina ogni aspetto che possa garantire la sicurezza durante la circolazione.

Non solo limiti di velocità: la legge è chiara

Il Codice della strada contiene un insieme di norme di circolazione che devono essere obbligatoriamente rispettate per non incorrere in sanzioni gravi. Gli agenti di pubblica sicurezza sono incaricati di controllare il rispetto della legge ed hanno il compito di sanzionare chiunque non rispetti le norme di circolazione.

Con l’arrivo della stagione invernale, il Codice della strada prevede molti accorgimenti che servono a garantire la sicurezza anche in condizioni climatiche avverse. Com’è noto, nei mesi gelidi è obbligatorio cambiare le gomme della propria automobile a causa delle frequenti piogge e in alcuni casi della neve che rendono la circolazione più pericolosa.

Controlli severi per i mesi invernali

Cambiare le gomme nei mesi più gelidi dell’anno è obbligatorio per garantire la massima sicurezza stradale per se stessi e per gli altri. La normativa vigente sancisce l’obbligo di sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali ed il mancato rispetto di questa legge comporta una sanzione molto severa. Le gomme da neve aderiscono meglio al suolo e sono sicure anche quando le condizioni climatiche sono avverse.

Com’è riportato dal sito web “motori.quotidiano.net“, dal 15 novembre sarà obbligatorio l’uso degli pneumatici invernali, mentre per la Valle d’Aosta l’obbligo è anticipato al 15 ottobre. Inoltre, il cambio deve essere effettuato da un professionista qualificato che abbia le competenze per scegliere degli pneumatici idonei.