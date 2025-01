Gratta e Vinci: super vincita con Turista per Sempre | Dove abita il fortunato

Il biglietto vincente è stato grattato proprio qui: scopri dove abita il fortunato che può godere di una vincita invidiabile.

Ogni tanto, tutti abbiamo la voglia di sfidare la fortuna, provando a grattare quel biglietto che potrebbe rivelarsi vincente. L’adrenalina e la speranza, però, non devono prendere il sopravvento.

Acquistare, di tanto in tanto, un Gratta e Vinci non è sbagliato, ma cadere nel tunnel del vizio potrebbe essere rischioso. Oltretutto, non serve acquistarne a decine per vincere.

Ne basta solo uno per godere di una super vincita, come è accaduto a un fortunato, che ha grattato un Turista per Sempre e ha ricevuto una bellissima sorpresa. Ecco dove vive il vincitore.

Un colpo di fortuna

Acquistare un gratta e vinci può essere attraente e soddisfacente, perché la vincita, contrariamente ad altri giochi d’azzardo, è immediata. Basta un numero per poter gioire e la speranza di poter cambiare la propria vita con una vincita importante è sempre accesa. Quella suspense che si crea nel momento in cui gratti il biglietto ti spinge a volerne grattare sempre di più. Ovviamente, occorre giocare con moderazione, altrimenti rischi di spendere più denaro di quello che potresti vincere.

Forse, però, questo non è stato il caso del fortunato che ha fatto una grande vincita con il Turista per Sempre. Si tratta di uno dei Gratta e Vinci più popolari sul mercato. Con soli 5 euro di investimento, puoi vincere del denaro e, inoltre, avere una rendita mensile. Di recente, si è diffusa la notizia che riguarda una persona, dall’identità ignota, che è riuscita a trovare due volte la scritta Turista per sempre, ottenendo il premio massimo di 300.000 euro, oltreché 6.000 euro al mese, per venti anni e un bonus finale di 100.000 euro. Una vincita ghiotta, che farebbe invidia a chiunque. Ma, scopriamo qualcosa di più sul fortunato vincitore.

Il biglietto vincente

Nonostante l’identità del vincitore non sia nota a nessuno, sappiamo che il biglietto vincente è stato venduto a Roverbella, nella frazione di Malavicina, in provincia di Mantova. Il bar edicola che può festeggiare questa grandissima vincita è il Ferrari, in via Piave, 95. Probabilmente, il fortunato non si sarebbe mai aspettato di portare a casa, con soli 5 euro di biglietto, un montepremi da capogiro come questo.

Intanto, nel paese si festeggia ed è già partito il toto nomi. Alcuni sospettano si tratti di un cliente abituale dell’attività, ma non si hanno notizie certe. Ciò che è sicuro, invece, è che il nostro turista per sempre, ora, vivrà una vita decisamente più serena.