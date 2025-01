Migliori Lavatrici 2025: sono 5 e sono tutte da comprare | Quali sono in offerta

Scopri le lavatrici più convenienti ed efficienti di quest’anno: da oggi, risparmio e qualità al primo posto.

Al giorno d’oggi, non c’è abitazione che, al suo interno, non abbia una lavatrice. Un elettrodomestico indispensabile, che agevola le faccende domestiche e ci permette di avere il bucato pulito e profumato, con un solo click.

Ovviamente, ogni marchio ha le proprie caratteristiche e ogni lavatrice ha le proprie qualità, ma per poterle sfruttare al meglio devi procedere a una regolare manutenzione, utilizzare il detersivo giusto e imparare a conoscere i diversi programmi di lavaggio.

Detto questo, se hai voglia di cambiare e sei alla ricerca di un nuovo modello, sappi che ce ne sono 5 che stanno andando a ruba, quest’anno. Sono anche in offerta, fai in fretta.

Un elettrodomestico indispensabile e funzionale

Ogni anno, si vendono circa 2,4 milioni di lavatrici e questo dato non è un caso. L’elettrodomestico, infatti, è diventato indispensabile, molto più della lavastoviglie o di altri dispositivi elettronici. Se scelta con cura, la lavatrice può dare grandi soddisfazioni, perché permette di risparmiare in bolletta, qualora la classe energetica fosse di qualità e ti consente di prenderti cura dei tuoi indumenti.

Anche se la spesa iniziale potrebbe sembrarti esagerata, la lavatrice è un investimento a lungo termine, quindi scegli sempre il meglio. Con un pizzico di furbizia, puoi approfittare delle offerte, che riguardano anche i modelli migliori del 2025. Prezzi da sogno per elettrodomestici dotati di ogni comfort. Scopriamone di più insieme e vediamo quale modello ha la meglio sugli altri, aggiudicandosi il primo posto della classifica.

La top five delle lavatrici

Tra tutti i modelli di lavatrici che ci sono sul mercato, quest’anno è stata stilata la lista delle migliori e la top five ti lascerà senza parole. Al quinto posto, c’è la lavatrice Samsung Crystal Clean, 9 kg, classe A. L’efficienza energetica, dunque, è davvero imbattibile e anche l’estetica dell’elettrodomestico fa il suo. Puoi trovarla ora, in offerta su Amazon, a soli 399,00 euro. Il quarto posto della classifica, invece, è occupato dall’Electrolux EW6F110G, 10 kg, classe B. Anziché 699,99 euro, la trovi su Amazon a 458,00 euro. Sul podio, al terzo posto, abbiamo poi la lavatrice Bosch Serie 4, 8 kg e classe energetica A. Ora, può essere tua a soli 469,90 euro.

Al secondo posto, troviamo la lavatrice LG AI DD Serie 7. La lavatrice intelligente, con classe energetica A, maggiorata del 10% in più rispetto allo standard minimo associato alla classe stessa, è ora in offerta, su Amazon, a 489,99 euro. Ma, al primo posto dei 5 modelli più acclamati di quest’anno, c’è un’altra lavatrice targata Bosch, da 8 kg e con efficienza energetica al massimo dei livelli. Ricca di programmi utili ed efficienti, come l’Iron Assist, questo elettrodomestico è in grado anche di ridurre le pieghe fino al 50%, evitandoti di ricorrere al noiosissimo ferro da stiro. Puoi averla, con uno sconto del 37%, a soli 491,98 euro, su Amazon.