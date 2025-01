Il clima mite ha i giorni contati: attenzione a questa data | Attesa una nuova ondata di gelo

Avete voglia di fuggire dalla città? Potrebbe non essere il momento giusto per prenotare: in arrivo un’ondata gelida.

Stiamo vivendo un momento climatico assai complesso. Abbiamo assistito, negli ultimi anni, a un intensificarsi delle catastrofi climatiche: basti pensare alle alluvioni che si sono verificate in Emilia-Romagna o altre zone della Penisola.

Senza giungere alle alluvioni, basta anche solamente fare riferimento alle allerte meteo sempre più frequenti, per il caldo o piogge intense.

La situazione, insomma, non è certo rosea, e il riscaldamento globale sembra essere troppo avanti per subire uno stop.

Infatti, negli ultimi giorni abbiamo vissuto in un clima assai insolito per l’inverno: siamo stati immersi in temperature miti e precipitazioni a bassa intensità. La situazione, però, sta per mutare: ecco quando.

Un weekend da non prendere in considerazione per stare all’aria aperta: rischi il congelamento

Finora il mese di gennaio ci ha risparmiato, grazie a temperature miti e cieli azzurri e soleggiati con poche nuvole all’orizzonte. In Sicilia, in questi giorni, sono state raggiunte punte prossime ai 22/23 gradi, come sottolineato da ilmeteo.it. Nonostante un generale abbassamento delle temperature tra la prima e la seconda settimana di gennaio, queste non sono mai arrivate ad abbassarsi tanto da far pensare ai cittadini di stare in casa.

Siccome siamo nel periodo successivo al blue monday, non sono poche le persone che stanno pensando di staccare per qualche giorno dalla quotidianità, dato che per le prossime “ferie” bisognerà attendere il 25 di aprile. Eppure questa idea, seppure buona di per sé, potrebbe non essere calzante se si pensa di organizzare un barbecue in mezzo al bosco in questi giorni.

Ondata di gelo sulla Penisola: giorni proibitivi per attività all’esterno

I primi cambiamenti verso il sopraggiungimento del “vero” inverno si vedranno proprio nei giorni della merla, ovvero gli ultimi tre di gennaio. Tradizionalmente, questi sono considerati come i più freddi dell’anno – non sempre, però, è così. Un peggioramento in molte zone della Penisola sarà dovuto a un vortice che, partendo dalla Francia, si dirigerà verso le Baleari per poi raggiungere le coste del Nord Africa, influenzando il meteo italiano.

Il ritorno a temperature più consone all’inverno, comunque, si avrà proprio tra il 3 e il 4 di febbraio. A partire da queste date, possiamo segnare, per il momento, la fine di questa insolita “primavera” invernale e il ritorno a un assetto meteorologico più consueto rispetto al periodo dell’anno in cui ci troviamo.