Iginio Massari, non solo Panettoni: a Natale con 8€ regali una vera delizia stellata

Stupisci i tuoi cari con un dolce regalo: il Natale può essere ancora più bello, se come dono si sceglie una creazione di Iginio Massari.

Il Natale è una delle feste preferite, da grandi e bambini. In realtà, non si tratta solo di un giorno, bensì di un intero periodo, in cui le famiglie si riuniscono, ci si scambiano doni e pensieri, e tutto sembra più magico. Il periodo natalizio è amato, soprattutto, per tutti i dolci che porta in tavola.

Dai torroni ai pandori, passando per i panettoni, il mese di dicembre è un vero e proprio paradiso per i golosi. Ovviamente, per fare le cose in maniera giusta, occorre puntare sui prodotti di qualità, quelli che non si trovano sugli scaffali dei supermercati.

In questo senso, entrano in azione i maestri della pasticceria e dei prodotti artigianali, che creano delle vere e proprie opere d’arte, tutte da mordere. Primo tra tutti, Iginio Massari, che con le sue delizie lascerebbe a bocca aperta chiunque. Per questo Natale, potresti anche decidere di regalare, a una persona a te cara, qualcosa che nasce dalle mani di Massari, così da lasciare il segno. Non dovrai spendere una fortuna, perché troverai una vera delizia stellata a soli 8€. Scopriamola insieme.

Le sfiziosità di Iginio Massari

Temuto da tutti gli aspiranti chef, nella prova di pasticceria di MasterChef e ammirato da tutti gli aspiranti pasticceri, Iginio Massari è una vera e propria istituzione in questo mondo di leccornie. Con le sue mani, è in grado di creare dei prodotti che accolgono il piacere di tutti. Per questo, l’uomo ha creato anche uno shop online, per tutti coloro che non hanno la possibilità di recarsi, fisicamente, presso una delle sue pasticcerie. Sul sito, potrai trovare una grande selezione di prodotti, dalle box regalo, a quelli pensati appositamente per il Natale, oltreché ad altre categorie più specifiche, come quella in cui potrai acquistare dolci senza lattosio.

Iginio Massari è celebre per i panettoni, che vanno a ruba in questo periodo, sia sullo shop online che nelle pasticcerie. Tuttavia, se hai voglia di rendere felice il destinatario del tuo dono, ma non hai intenzione di spendere più di 10 euro, il maestro ha trovato l’alternativa perfetta. Un perfetto mix di qualità e risparmio, ottimo da tenere in considerazione, specie durante il periodo natalizio, quando i regali da fare sono parecchi.

Piccoli grandi doni, targati Massari

Quest’anno, a Natale, hai voglia di fare bella figura con i regali? Corri sul sito di Iginio Massari e scopri le deliziose creme spalmabili. A soli 8 euro, potrai trovare la crema di arachidi, realizzata con deliziose arachidi selezionate, di provenienza USA. Dopo un delicato processo di tostatura chiara, si procede alla creazione di questa crema, che saprà soddisfare ogni palato.

In alternativa, potrai acquistare la crema spalmabile di arachidi crunchy, simile alla prima, ma con una macinatura aggiunta, per gustare quel delizioso sentore di pezzetti croccanti di arachidi, che rende ancora più irresistibile la crema.