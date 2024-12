Migliaia di posti di lavoro disponibili: Poste Italiane annuncia nuove assunzioni | Occasione di lavoro imperdibile

Poste Italiane assume per diverse mansioni: centinaia di posizioni aperte in tutta Italia con contratto stabile

Poste Italiane non è solo una semplice azienda, ma è una vera e propria Istituzione che gestisce la corrispondenza dell’intero paese.

Culturalmente siamo abituati a cercare la stabilità e la certezza per il futuro: tutte caratteristiche che questa grande società è in grado di donare ad ogni lavoratore.

Ottenere un contratto di lavoro con Poste Italiane può essere definito un grande privilegio poichè, con oltre 160 anni di storia alle spalle, è una delle realtà più solide d’Italia.

Non perdete l’occasione di far parte di questa grande famiglia e scoprite le offerte di lavoro imperdibili per un futuro sereno e stabile.

Nuove offerte di lavoro: Poste Italiane assume centinaia di persone

Entrare a far parte del Gruppo Poste Italiane significa inserirsi in una realtà con fondamenta stabili e che consente ad ogni lavoratore una crescita sia personale, ma soprattutto professionale. Gli avanzamenti di carriera sono infatti possibili grazie alle politiche attive e all’attenzione che questa istituzione nutre nei confronti dei suoi lavoratori.

Tra la fine del 2024 e il 2025 sono previste ben 7.500 assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Un’occasione da non perdere se si desidera costruire un futuro roseo. Le mansioni ricercate sono differenti e ci sono posizioni aperte in ogni regione d’Italia.

Nuove assunzioni in Poste Italiane: accordo siglato dai sindacati

Per il 2025 sono previste ben 7.548 assunzioni nel Gruppo Poste Italiane, sia nel settore della logistica che in quello postale e commerciale. L’accordo è stato siglato da Cisl Slp, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl ed è stato stabilito quanto segue: “Le conversioni vengono incrementate di 811 in attività di recapito e 360 in smistamento, per un totale di 1.171 interventi, le stabilizzazioni previste sono 5.447 nel recapito e 500 nel settore smistamento, per un totale di 5.947 interventi; Mp, le trasformazioni riguarderanno 200 Fte per complessivi 400 interventi, le assunzioni saranno 1.600 Fte (800 Osp e 800 Scf)“, è riportato dal sito web “tg24.sky.it“.

Anche sulle sportellizzazioni sono previsti ben 200 interventi, ma delle importanti novità riguardano anche le politiche attive del lavoro. In particolare, come dichiarato dai sindacati: “È stato condiviso l’avvio della sperimentazione dell’orario a 5 giorni negli Uffici postali delle aree metropolitane“. Poste Italiane è anche disponibile a proseguire con lo Smart Working, ma i dettagli saranno affrontati in una ulteriore riunione che si terrà a breve. Questo accordo tra Poste Italiane ed i sindacati ha portato al ritiro delle procedure conflittuali grazie ad un dialogo sociale che andrà a favore di migliaia di italiani.