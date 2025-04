“Il vero cervello è nei piedi”, quello che avete in testa non funziona davvero: lo ha scoperto la psicologa famosissima | Da oggi cambia tutto

I piedi sono il nuovo cervello: dimmi come cammini e ti dirò chi sei, scopri subito la tua psicologia, lo dice la scienza.

I piedi sono una parte fondamentale del corpo visto che è proprio grazie a loro, assieme alle gambe, che siamo in grado di muoverci.

Non sempre, però, viene data loro la giusta attenzione, anzi, talvolta si tratta di un’attenzione estrema o malvista.

Basti pensare a due estremi, appunto: la paura dei piedi (podofobia) e il feticismo del piede.

Insomma, sembra che a questa parte del corpo non venga resa giustizia. Ecco che arriva la psicologia a restituirgli la dignità che meritano.

Piedi e cervello: ecco in che modo, oltre a quello che sappiamo, sono legati indissolubilmente

A donare ai piedi la loro dignità perduta è stata, tra gli altri, la psicologa comportamentale Jo Hemmings, la quale ha parlato dell’importanza di questa parte del corpo in relazione alla psicologia della persona. Nello specifico, Hemmings ha parlato della possibilità di identificare delle caratteristiche della psicologia della persona partendo dal rapporto che questa ha con le calzature e dal tipo di scarpe che indossa nelle varie occasioni.

Questa possibilità è alla portata di tutti, nel senso che è noto come ci voglia meno di un minuto per formulare il proprio pensiero su una persona appena conosciuta. La psicologa ha detto “inconsciamente o consciamente, esprimiamo giudizi affrettati su personalità, ricchezza, abitudini e persino potenziale romantico in base a ciò che una persona indossa ai piedi“. Le scarpe, dunque, potrebbero contare molto più di quanto pensiamo. Grazie alla sua competenza, la psicologa ha evidenziato quali sono le caratteristiche delle persone in base alle scarpe che indossano: ecco quali sono.

Scarpe, scarpe, scarpe! Non solo vanità: ecco perché scegli proprio queste

Secondo quanto riporta ilfattoquotidiano magazine, la dottoressa Hemmings ha spiegato le caratteristiche tipiche di ben sette tipi di calzature. I sandali bassi, ad esempio, starebbero a indicare una buona dose di pragmatismo e di voglia di avventura. Le decolleté classiche possono indicare, invece, una persona sicura e sofisticata.

I tacchi alti in genere sono spesso la spia di un carattere energico e dominante. Le slingback, invece, generalmente evidenziano la presenza di una buona dose di eleganza. Se indossi stivali da motociclista, allora sei una persona leale e pronta a tutto. Una zeppa estiva è un perfetto abbinamento per chi è socievole e giocoso. Infine, le sneakers retrò indicano, oltre al tuo amore per il vintage, la tua capacità di essere un vero leader.