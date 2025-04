Condominio, “pagate 40mila euro in un mese” | introdotta la tassa palazzo, non esistono esenzioni

Condominio, nuove regole stanno per renderti la vita difficile: ecco la nuova tassa del palazzo introdotta nel 2025

Molto spesso tra le vicissitudini che ci troviamo ad affrontare e ad approfondire per volere dei nostri carissimi utenti vi è sicuramente la parte dei condomini e delle nuove leggi e regole introdotte per far si che tutti funzioni per il meglio. Nel corso della nostra vita, almeno una volta ci siamo trovati in situazioni difficili da affrontare ed è proprio per questo che andremo ad approfondire una particolare questione che potrebbe fare la differenza.

Quando si è in tant, soprattutto in un condominio, è molto difficile mettere d’accordo tutti anche se, le regole di un buon vicinato sono importantissime e sono sancite dalla legge proprio per evitare che ognuno possa solitamente fare quello che vuole senza rispetto verso l’altro. La base e le regole del buon vicinato vogliono, ad esempio, il silenzio nelle ore come dalle 15 alle 16 o la notte, la voce bassa e molte altre cose che ci sembrano banali ma non lo sono affatto.

Molte volte questi errori che possiamo considerare cose di poco conto, possono fare la differenza proprio in termini di legge, tanto che vi andremo ad analizzare un caso specifico arrivato perfino in Cassazione e analizzato nei minimi termini.

Andiamo a vedere di cosa si tratta e a cosa, ci auguriamo, non vi trovate mai ad affrontare: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo, i dettagli e le curiosità.

Condominio e Cassazione: ecco le regole da dover affrontare sempre

Non tutti lo sano e ne sono a conoscenza ma questo episodio riguarda una ignora di Milano, proprietaria di un B&b, costretta a pagare 40.000 euro al condominio proprio perché i vicini volevano impedire di gestire l’attività all’interno del palazzo. La domanda che sorge spontanea è proprio la seguente: ma come sia possibile una cosa del genere? Più che altro bisogna anche analizzare il potere degli inquilini quanto si tratta di affitti brevi.

Nel 2018, la signora aveva perso la causa contro la stabile, tanto che il giudice aveva stabilito una penale di 100 euro al giorno nel caso l’attività fosse proseguita. Non è mancato ovviamente il ricorso della signora e l’istanza della sospensione è stata accolta e lei ha proseguito con l’accoglienza.

Cosa è successo e come è andata a finire la questione

La donna, così, ha dovuto pagare 40 mila euro di sanzione, proprio perché in condominio ha commesso il seguente errore. La signora ha dovuto sborsare l’esosa somma proprio perché a continuato l’attività lavorativa nel periodo di lockdown.

C0e stata una svista in questo episodio che ha coinvolto la signora, in quanto solitamente non si è può vietare un’attività nel condominio ma qua è avvenuto il contrario. Per modificare l’assemblea condominiale si doveva avere il consenso unanime di tutti i condomini che, in questo caso, no c’è stato.