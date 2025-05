IMU cancellata, anche se hai 3 case non la paghi: “Basta dichiarare di non…” | Solo i commercialisti conoscono il metodo

IMU, puoi anche non pagare questa tassa in maniera legale: ecco come fare, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di scoprire delle novità inerenti al mondo economico-finanziario che hanno a che fare con il settore immobiliare, ma legato non solo all’acquisto dei beni in sé ma anche a quello che riguarda l’IMU e tutto ciò che ne concerne. Vi sono delle novità proprio circa questo tema che hanno a fare proprio sul non pagamento di questa tassa: andiamo a vedere quando sarà possibile, tutti i dettagli e le curiosità.

Se hai acquistato il tuo primo immobile, la tassa IMU è quasi sempre obbligatoria ed è parecchio più bassa rispetto a chi, negli anni, di immobili ne ha acquisiti più di uno. Infatti, proprio per questo tutti sono obbligati a pagare l’IMU e se non lo si fa si incorre a grossi problemi ma soprattutto sanzioni.

Nel corso degli anni, però la legislazione e la giurisprudenza ha messo in atto nuove normative in materia proprio per quanto riguarda l’IMU, lasciando tutti senza parole soprattutto come non pagare la tassa se si possiedono due o più immobili.

Non è un sogno, è tutta realtà: andiamo ad esaminare cosa dice la legge a riguardo e come sono cambiate le cose negli ultimi anni.

IMU, come non pagare la tassa se hai due immobili: ecco le novità

Molto spesso i nostri lettori sono sempre attenti alle novità che gli permettono di risparmiare e di far si che tutti fili liscio, soprattutto se si parla di denaro. Come sappiamo alcune tasse, tra cui l’IMU, vanno pagate in presenza di particolari condizioni stabilite dalla legge. Ma, come spiega la legge, quest’ultima tassa è stata introdotta nel 2012 sulla base di quanto previsto nella c.d. manovra “salva-Italia” del 2011.

La domanda che spesso si pongono i nostri lettori è proprio la seguente: ” si possono avere due prime case per non pagare l’Imu?”. Proprio perché i nostri utenti meritano una risposta certa, non tutti lo sanno ma esistono delle agevolazioni fiscali in particolare a quella relativa all’esenzione dall’imposta municipale propria ma con la differenza che riguarda l’abitazione principale e non “prima casa”.

Quando scatta l’esenzione di pagamento

Se ti stai chiedendo quando scatta l’esenzione del pagamento dell’IMU, adesso ti parliamo di alcuni requisiti fondamentali da avere ma dovete stare attenti ai controlli del Comune che potrebbero fare proprio sulle bollette delle utenze che registrano consumi bassi o assenti, dove si dedurrà che nell’abitazione non vi è anche la dimora abituale.

I requisiti sono i seguenti: il contribuente ha la residenza, vive abitualmente per la maggior parte dell’anno e in cui ha, quindi, la dimora abituale. Se si hanno questi due requisiti puoi ottenere l’agevolazione fiscale. Puoi godere , inoltre, dell’esenzione IMU se i coniugi vivano in due case differenti per esigenze di vita, come ad es. il lavoro come spiega la Cass. ord. n. 19684/2024.