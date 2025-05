“Stanno clonando le voci”, se vi chiama questo numero non rispondete: dite una parola e il vostro conto si prosciuga

Ecco svelata l’ultima trovata dei furbetti: le telefonate con le voci clonate stanno facendo strage di conti corrente.

Il miglioramento della tecnologia non ha fatto altro che agevolare la vita dell’uomo, offrendogli degli strumenti che gli hanno permesso di gestire diversamente la sfera privata, oltre che quella lavorativa.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. L’insidia, infatti, è sempre dietro l’angolo e tutti questi strumenti, alle volte, possono diventare dei nemici.

È quello che è accaduto con l’ultima trovata dei furbetti, che hanno messo in piedi un giro di telefonate con voci clonate, in grado di svuotare il conto corrente delle vittime.

Scopriamone di più insieme, così da metterci al sicuro ed evitare l’ennesima fregatura.

Occhio alla truffa

Come abbiamo già detto, la truffa è sempre dietro l’angolo e i furbetti lavorano assiduamente per adescare quante più vittime possibili. Purtroppo, il mondo è pieno di truffatori ed è per questo che occorrerebbe avere un occhio di riguardo in più, così da non far crescere maggiormente il numero dei malcapitati. Spesso, capita di ricevere dei messaggi o delle email sospette. In realtà, a primo impatto, sembra che queste comunicazioni vengano inviate da canali ufficiali, quali banche, enti pubblici, ma dietro si nascondono persone che hanno intenzione di mettere le mani sui tuoi dati sensibili.

L’unica finalità di questi messaggi, dunque, è solamente quella di rubarti del denaro, senza che tu te ne renda conto. Per quanto riguarda i messaggi di testo, però, è richiesta una maggiore interazione da parte del destinatario, che è invitato a cliccare su qualche link e seguire una determinata procedura. Per questo, molti furbetti decidono di utilizzare, come mezzo per mettere a segno il colpo, la telefonata, molto più pratica e diretta. Vediamo come funziona quella con le voci clonate.

La telefonata da cui stare alla larga

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è piombata all’interno delle nostre vite e si è resa protagonista di diversi ambiti. Se, da un lato, questa risulta particolarmente utile, specie nel mondo del lavoro, dall’altro può diventare un’arma a doppio taglio, quando finisce nelle mani sbagliate. Con l’intelligenza artificiale, infatti, i truffatori possono clonare le voci e mettere a rischio la privacy di migliaia di persone. Quando rispondi al telefono, specie a numeri che non conosci, non devi mai rivelare i tuoi dati sensibili, né parlare dei fatti che riguardano il tuo conto corrente. Non dare autorizzazioni o conferme, perché non puoi mai sapere chi c’è dall’altra parte dello schermo.

Si tratta di una trappola, orchestrata al meglio, proprio per colpire quante più vittime possibile. Per qualsiasi dubbio o problema, rivolgiti di persona presso il tuo istituto di credito e non credere alle parole dei furbetti che si nascondono dietro un telefono. Chiaramente, l’allarme delle false telefonate si è diffuso ovunque e dappertutto si legge: “Stanno clonando le voci“. Questo può aiutare la gente a venire a conoscenza dello stratagemma che stanno adottando decine e decine di truffatori. Mantieni sempre alta la guardia e non mettere a rischio i risparmi di una vita.