INPS, da oggi ti paga le vacanze: tu scegli dove andare e se la vede lui | Puoi prenotare anche oggi

Da adesso in poi, non dovrai più preoccuparti per le tue vacanze, perché ci pensa INPS: scopri tutti i dettagli del beneficio.

Dopo il lungo ponte delle festività pasquali, arriva l’estate e c’è qualcuno che ha già prenotato il suo prossimo viaggio.

Avere almeno una settimana all’anno in cui si stacca la spina e ci si rilassa è essenziale, per poter ricaricare le energie e affrontare al meglio i mesi successivi.

Se ancora non hai pensato alle tue vacanze, non temere, perché ci pensa INPS al posto tuo. Ecco di cosa stiamo parlando.

INPS e aiuti economici

INPS è da sempre un ente che ha lo scopo di aiutare alcune categorie di cittadini, mettendo a disposizione sostegni economici volti a dare una mano a tutte le persone in difficoltà. In genere, infatti, questi aiuti, detti anche bonus, vengono erogati sulla base di un ISEE, che deve essere fornito da ogni candidato. Qualora vengano rispettati tutti i requisiti, la persona in questione può ottenere il suo sostegno e sfruttare l’iniziativa INPS.

Negli ultimi anni, sono stati davvero molti i bonus a cui l’ente ha dato vita, da quello che riguarda case e ristrutturazioni, fino a quello per l’asilo nido, per lo psicologo e per l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Insomma, INPS cerca di pensare proprio a tutti e, quest’anno, torna a pensare anche alle tue vacanze. Ti basterà scegliere dove andare e al pagamento ci pensa lui. Scopri come fare per poter beneficiare di questa iniziativa e quali sono i requisiti da rispettare.

Bonus vacanze INPS

Grazie al bonus vacanze INPS, potrai percepire una somma da destinare al tuo prossimo viaggio. Questa iniziativa è rivolta ai pensionati e ha l’obiettivo di incentivare la socializzazione e contrastare l’isolamento. In particolare, stiamo parlando di EstateINPSieme Senior, che prevede l’erogazione di contributi da 800 a 1.400 euro. I soggiorni devono svolgersi, obbligatoriamente, a partire dal mese di giugno, fino al mese di ottobre. Se hai intenzione di beneficiare di questo sostegno, dovrai prenotare il tuo viaggio presso uno dei tour operator accreditati, così da avere la certezza che tutto venga fatto per il meglio. Il bonus è destinato a tutti i pensionati, iscritti a una delle seguenti gestioni previdenziali: Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali; Fondo Assistenza Postelegrafonici; Gestione Dipendenti Pubblici. La domanda, dunque, non può essere inviata da qualunque pensionato, ma solo da coloro che hanno lavorato nella pubblica amministrazione.

Assieme al diretto interessato, possono beneficiare del bonus anche il coniuge e i figli conviventi, se con disabilità grave o invalidità civile al 100%. Il valore del bonus dovrebbe coprire tutte le spese del viaggio, dai trasporti, fino a vitto e alloggio. Ogni beneficiario, però, potrai ricevere una somma diversa dall’altro, perché calcolata in base all’ISEE dichiarato al momento della presentazione della domanda. Gli importi massimi erogabili sono di 800 euro, per i viaggi da 8 giorni e 7 notti; e di 1.400 euro, per i soggiorni con 15 giorni e 14 notti. Il periodo per inoltrare la tua domanda va dal 24 marzo 2025 alle ore 12:00, al 16 aprile 2025 alle ore 12:00. Affrettati, dunque, perché hai ancora qualche giorno di tempo. Inviare la candidatura è semplicissimo, perché ti basterà accedere al sito dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS e selezionare il servizio Portale Prestazioni Welfare. Una volta giunto qui, troverai l’apposita sezione EstateINPSieme Senior, da cui poter compilare la domanda.