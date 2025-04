“Agente, volevo solo fare la spesa”, 5 anni di reclusione e 3mila euro di multa | Il decreto è passato, rischiate tutti

Se commetti questo errore mentre fai la spesa rischi davvero grosso: ormai non si scherza più, ecco cosa sta succedendo

Molto spesso in Italia succedono degli avvenimenti che possono lasciarti senza parole e che, se non sei pronto a conoscere nel dettaglio, potrebbero svuotarti il portafoglio in men di quello che non si dica. Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi in questo articolo di una normativa che sembra così scontata ma non lo è : andiamo a vedere nel dettaglio cosa rischi se non segui perfettamente ciò che è stabilito nel Decreto.

L’Italia è un Paese davvero meraviglioso sotto alcuni punti di vista, soprattutto per la sua bellezza architettonica, il cibo, il mare, le spiagge da sogno e molto altro, anche se sotto altri punti di vista ha tantissimi punti negativi che dovrebbero essere man mano risolti.

Negli anni, infatti, si è cercato di guardare e analizzare meglio tutte le normative già presenti, puntando a fornire un quadro più specifico all’utente che, si è trovato dinnanzi a cose considerate davvero assurde o non chiare. Quello di cui vi stiamo per parlare è una di queste: ed è proprio per questo che ci teniamo a fornirvi tutte le spiegazioni affinché possiate sapere meglio e non commetter errori che vi svuotano il portafoglio.

Andiamo nel prossimo paragrafo a parlarvi in maniera dettagliata di una procedura che sembra semplice ma che vi farebbe rischiare migliaia di euro: ecco di cosa si tratta.

Rischi una multa proprio per quello che non ti aspetti

In ogni città italiana, esistono multe di cui non conosci l’esistenza ma che ti potrebbero svuotare il portafoglio in pochissimi minuti. Ad esempio a Firenze o Napoli, se guidi senza patente potresti rischiare fno a 500 euro di multa. Esistono anche delle altre multe che toccano una sfera un po’ più seria tra cui quella che fa riferimento all’Assegno Unico, ossia una sorta di sostegno economico destinato alle famiglie che hanno a carico dei figli fino ai 21 anni di età.

Questo assegno solitamente erogato dall’INPS, ha un unico scopo ossia migliorare il benessere della propria famiglia. Tuttavia può succedere di avere problemi circa l’assegnazione di questo assegno soprattutto se vi è un divorzio in corso. Detto ciò, però, ci pensa la normativa: questa stabilisce che l’assegno dovrebbe essere diviso in parti uguali ma se il genitore non lo utilizza per il figlio sta per commettere un reato.

Rischi una multa: ecco il motivo

Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24140 del 2023, se non utilizzi l’assegno per creare benessere alla famiglia stai commettendo un reato, precisamente si parla di appropriazione indebita.

L’assegno, infatti, avrebbe naturale alimentare e non andrebbe utilizzato per cose personali o di altra natura. Secondo la Corte di Cassazione rischi una multa salatissima che va da 1.000 a 3.000 euro.