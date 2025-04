3 Parchi divertimento da visitare tra Pasqua e il 1 maggio: sono già aperti al pubblico ed é possibile acquistare il biglietto on line

Trascorri una Pasqua diversa dal solito e prenota una giornata indimenticabile in uno dei 3 parchi divertimento già aperti: ecco quali sono.

Quest’anno, le vacanze di Pasqua sembrano davvero infinite. Grazie ai vari ponti del 25 aprile e del 1 maggio, i più fortunati avranno la possibilità di prendersi una lunga pausa dagli impegni lavorativi o scolastici.

Infatti, c’è già chi ha prenotato da tempo il suo viaggio e chi, invece, è ancora indeciso sul da farsi.

Se hai voglia di un’esperienza diversa dal solito, che possa mettere d’accordo grandi e piccini, il parco divertimento è quello che fa al caso tuo. Ce ne sono 3 che hanno già aperto al pubblico e di cui è possibile acquistare i biglietti. Scopri dove si trovano.

La magia dei parchi divertimento

Quando mettiamo piede in un parco divertimento, torniamo a essere bambini. L’aria che si respira oltre quei cancelli è diversa, sa di magia, di spensieratezza. E, chi è che non ha bisogno di essere un po’ spensierato, di tanto in tanto? Con le belle giornate, torna anche la voglia di uscire, di stare all’aria aperta, di organizzare gite fuori porta e godersi la primavera. Questo lungo periodo pasquale, dunque, è perfetto per staccare la spina e spezzare la routine della quotidianità.

Se non hai ancora deciso cosa fare, sappi che ti aspettano tre parchi divertimento, conosciuti ovunque, di grande fama, pronti a farti trascorrere delle giornate indimenticabili. Ti basterà prenotare i biglietti per tempo e goderti il viaggio. Le attrazioni in questione sono aperte già dal 4 aprile, quindi non perdere altro tempo, scopri dove si trovano e di cosa si tratta. Quest’anno, la Pasqua avrà un altro sapore.

Le principali attrazioni per la tua Pasqua

I parchi divertimento di cui ti stiamo parlando si trovano in Emilia Romagna. In particolare, ci riferiamo all’Italia in miniatura, all’Acquario di Cattolica e al parco Oltremare. Il primo parco si trova a Viserbella di Rimini e ti dà la possibilità di girare l’Italia, in lungo e in largo, nel giro di un’oretta. Questo è possibile grazie alle riproduzioni di oltre 300 gioielli architettonici, che appartengono al nostro Paese e non solo. Infatti, potrai trovare anche le principali attrazioni europee. Ma, non finisce qui, perché ci sono anche mongolfiere, monorotaie e tronchi, su cui vivere delle straordinarie avventure. Non mancheranno le esperienze dedicate ai più piccoli, né tantomeno un bel giretto in gondola, stile Venezia. Il relax e il divertimento sono garantiti. Il prezzo del biglietto è di soli 18 euro a persona.

Un altro parco da visitare assolutamente, che fa parte sempre dell’Emilia Romagna, è quello di Oltremare. Se ami gli animali, in tutte le loro forme e colori, non puoi perdere gli spettacoli che vengono organizzati qui. Protagonisti assoluti, i delfini. Il parco si trova a Riccione e il prezzo del biglietto, per ogni visitatore, è di 21 euro. Rimanendo in tema marino, sappi che, in provincia di Rimini, troverai l’Acquario di Cattolica. Con soli 18 euro a persona, potrai conoscere oltre 400 specie diverse di animali marini e terrestri. In più, potrai prendere parte anche a quattro percorsi speciali, assistendo a delle mostre di alcune razze animali, uniche nel loro genere.