Conosci la moglie di Antonino Cannavacciuolo? Come si sono conosciuti e da quanto tempo sono sposati

Devi assolutamente scoprire con chi è sposato uno degli chef più amati d’Italia: ecco tutte le curiosità sulla moglie di Cannavacciuolo.

Chiunque ami la ristorazione e sia appassionato di talent show culinari, sa chi è Antonino Cannavacciuolo. Un grande nome, per un grande uomo, che ha fatto della sua passione un mestiere.

Celebre giudice di MasterChef Italia e proprietario di Villa Crespi, Cannavacciuolo ha saputo farsi apprezzare per la sua personalità e per il suo talento ai fornelli.

Dietro la sua fama, però, ci sono valori semplici, i valori della sua terra e della sua famiglia. E, a proposito di famiglia, sai chi è sua moglie? Conosciamola meglio.

Il grande successo di Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo viene amato così tanto dal pubblico a casa e da coloro che hanno la possibilità di assaggiare la sua cucina, perché mette l’amore in tutto quello che fa. Nato a Vico Equense, l’uomo ha deciso di coltivare la sua passione, fin subito dopo il diploma. Con tanti anni di gavetta e di duri sacrifici, è riuscito a costruirsi un’immagine e un nome che, oggi, è famosissimo.

L’impegno gli ha permesso di aprire un’attività tutta sua e di ottenere ben tre Stelle Michelin. Con Villa Crespi, tutti i sogni dello chef si sono realizzati, ma lui non ha mai nascosto le difficoltà che ha incontrato, ciò a cui ha dovuto rinunciare, per poter portare avanti il suo progetto. Era solo un ragazzo di vent’anni, desideroso di creare un futuro memorabile, ma era un ragazzo di vent’anni che ha anche scelto di non fare ciò che facevano i suoi coetanei, come viaggiare, studiare. Ha dedicato la sua vita al lavoro, ma, fortunatamente, sua moglie non gli ha mai lasciato la mano.

L’amore della vita dello chef

Per quanto possa amare la cucina, lo chef Cannavacciuolo ha un unico, vero, grande amore e si chiama Cinzia Primatesta. Lei e Antonino sono sposati dal 2015, ma si conoscono da molti più anni. La loro storia, infatti, nasce nel 1995, quando l’uomo andò a lavorare, per tre mesi, proprio nel ristorante della famiglia di quella che sarebbe diventata la madre dei suoi figli. Il destino ci ha messo lo zampino, ma loro sono stati in grado di essere sempre l’uno accanto all’altra, in qualsiasi momento.

Dal loro primo incontro, non si sono mai lasciati. Anzi, dal loro amore hanno costruito una splendida famiglia. Nel 2007 nasce Elisa e, nel 2012, nasce Andrea. Un quadretto perfetto, al quale lo chef dedica spesso dolci pensieri, sui suoi social. Cinzia è la sua esatta metà, è la donna che ha saputo dargli forza, nei momenti di sconforto e che ha saputo gioire con lui, in quelli di festa.