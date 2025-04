Ufficiale, “Vietato comprare casa e stare in affitto”: questo Comune ha chiuso le porte | Se vivi qui devi andartene

Nuovo anno, nuovi divieti: con l’avvicinarsi delle batoste fiscali non puoi nemmeno più comprare e stare in affitto.

Se una volta si poteva acquistare una casa o un terreno e sperare in un condono, oggi la situazione è molto cambiata.

I prezzi si sono alzati in modo incredibile nel corso degli ultimi 40 anni, e i giovani di oggi non riescono ad accaparrarsi una abitazione.

Molti, dunque, pensano di fare investimenti per pagare più facilmente il mutuo, magari acquistando e affittando una abitazione.

Anche questo, però, è diventato proibito: nessuno sa più dove mettere le mani quando si parla di acquisto e affitto di immobili.

Nuova proibizione: se vuoi garantirti un futuro non puoi fare nemmeno questo, devi scegliere

Sia gli affitti che i prezzi delle abitazioni sono lievitati. Seppure il mercato oscilli e i tassi di interesse vengano alzati e abbassati dalla BCE, il che ha influenza su tutti gli altri istituti di credito, la situazione non sembra andare sotto una certa soglia, e la maggioranza dei cittadini è in serie difficoltà quando si parla di questione abitativa. Sono stati pubblicati, tra l’altro, i risultati di ricerche effettuate proprio in questo campo, che sembrano non lasciare spazio ad alcuna speranza.

L’aumento dei prezzi per quanto riguarda gli affitti, soprattutto, è tale da scoraggiare chiunque a tentare investimenti. Nello specifico, è diventato proibitivo tentare di acquistare una casa per affittarla e averne anche una per sé: ecco cosa lo vieta a tutti, lo dicono i dati diffusi dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

Problema abitativo, da oggi non puoi nemmeno investire nel tuo futuro: restare senzatetto è l’unica cosa legale

Secondo l’indagine di Tecnocasa, l’aumento medio del canone di affitto è consistente. Sono stati pubblicati, comunque, anche gli aumenti singoli riferiti a singoli comuni. I risultati sono davvero assurdi: la crescita media è stata del 5% già rispetto al 2023. Per quanto riguarda i prezzi degli immobili, allo stesso modo, si è registrato allo stesso modo un aumento, che consiste in circa il 2,4% in più nelle grandi città.

Al primo posto nell’aumento dei prezzi delle abitazioni c’è Bari, che ha conosciuto un aumento del 3,7%. Insomma, se sei in affitto e pensi di comprare una casa, farai meglio a trasferirti nel momento in cui inizi a pagare il mutuo. Pagare un affitto e un mutuo contemporaneamente è diventata praticamente una utopia: altro che divieto formale, è ancora peggio, visto che ci si scontra ogni mese con la dura realtà dei fatti.