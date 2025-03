INPS, superbonus sociale di marzo in accredito: controlla sul conto se te lo hanno già messo

Non dovrai arrivare con l’acqua alla gola a fine mese, l’INPS ha previsto l’erogazione di un bonus, scopri se spetta anche a te.

L’INPS si occupa dell’erogazione di bonus o indennità sociali, che, generalmente ogni mese, devono essere trasmessi a chi ne ha fatto richiesta.

Sono diverse le misure messe in campo dal Governo per dare sostegno ai cittadini in difficoltà.

Per la maggioranza delle somme “assistenziali” è necessario presentare richiesta e certificare di essere in possesso dei requisiti imposti dalla legge.

Nel mese di marzo 2025 è bene che monitoriate il vostro conto corrente, visto che potreste trovarsi un accredito inaspettato: ecco cosa spetta ai cittadini dall’INPS questo mese.

Marzo pazzerello: anche i conti correnti si alzeranno apparentemente senza motivo (grazie all’INPS)

Se gli enti pubblici o ibridi non sempre riescono a star dietro a funeste comunicazioni come intimazioni di pagamento, questo può accadere anche quando si tratta di buone notizie per il contribuente. Infatti, il mese di marzo potrebbe prevedere alcuni accrediti che non sono, però, stati oggetti di notifiche o comunicazioni ufficiali. Ovviamente, quando si tratta di credito e non di debito, una operazione simile può fare solo che piacere ai contribuenti italiani, sovente schiacciati da una impensabile pressione fiscale.

Nello specifico, l’INPS ha deciso di dedicarsi proprio nel corso di questo mese all’erogazione di somme relative a due importanti indennità. Si tratta, nello specifico, di importi derivanti da due istituti, quello dell’indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL. Ecco chi può aspettarsi di ricevere denaro in più nel corso del mese.

Grazie INPS: anche questo mese posso pagare le bollette

La situazione di difficoltà economica di tanti cittadini italiani è nota e palpabile. Per questo motivo sono diversi gli strumenti messi in campo dal Governo e pensati per dare assistenza economica. Basta pensare, oltre al noto assegno di inclusione, alla Carta dedicata a te per l’acquisto di beni di prima necessità. Queste misure, comunque, sembrano non bastare mai. Anche per questo motivo, quando si riceve un pagamento inaspettato, il giubilo non è trascurabile.

Come accennato, l’accredito di marzo potrebbe essere derivante da indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL, che sono indennità rivolte rispettivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi. Infatti, l’accredito della Naspi, da calendario, era prevista il 10 di marzo, ma la somma potrebbe essere accreditata in giorni diversi a seconda degli istituti di credito utilizzati dal contribuente. Il consiglio è quello di monitorare il conto corrente e, se si è insicuri, lo stato della propria richiesta rispetto all’indennità online.