Posti di blocco anti maranza: “qua li prendiamo a cinghiate i tamarri” | Con le nuove regole sanzioni da 10.000€

Da gennaio 2025 c’è zero tolleranza per coloro che non rispettano le regole: le sanzioni sono molto severe

Una delle priorità per le Istituzioni è quella di garantire una maggiore sicurezza ad automobilisti, motociclisti e anche ai pedoni.

Dal 14 dicembre 2024 è entrat0 in vigore il nuovo Codice della Strada che prevede delle sanzioni più rigide per gli utenti della strada che non rispettano le disposizioni di legge.

Ogni paese ha le proprie regole, ma l’obiettivo comune è quello di ridurre il rischio di incidenti che possono compromettere la propria salute.

E’ opportuno specificare che queste norme non solo riducono i pericoli stradali, ma consentono anche una viabilità più fluida e meno stressante.

Posto di blocco, sanzioni severe per chi infrange queste regole

Le norme stradali hanno il principale scopo di garantire la sicurezza ad ogni utente della strada, ma sono fondamentali anche per limitare il caos urbano ed evitare lo stress del traffico. In molti paesi europei esistono delle regole rigide che prevedono sanzioni anche molto severe.

In particolare, da gennaio 2025 in Svizzera c’è zero tolleranza per qualsiasi veicolo che disturba la quiete pubblica. Già dal 2024 sono state approvate dal Consiglio Federale una serie di misure restrittive volte a ridurre i fastidiosi rumori stradali.

Sanzioni da 10 mila euro per chi non rispetta le regole

La Svizzera è uno dei paesi che prevede zero tolleranza per chi non rispetta le regole ed è conosciuta per le sue norme restrittive. In particolare, da gennaio 2025 sono state introdotte delle sanzioni severe per automobilisti e motociclisti che generano rumori eccessivi. L’attenzione è rivolta all’inquinamento acustico dei mezzi di trasporto a combustione interna e che producono “rumori evitabili”. Le sanzioni previste per chi infrange la legge sono molto severe: ad esempio, le multe possono raggiungere anche i 10 mila franchi che equivalgono a circa dieci mila euro.

Come riporta il sito web “moto.it“, le sanzioni non si limitano agli scarichi delle moto. Infatti, in Svizzera possono essere puniti anche gli automobilisti o i motociclisti che lasciano acceso il proprio veicolo senza che ci sia una necessità specifica. In tal caso, le sanzioni variano dai 60 agli 80 franchi. Un altro progetto che sta spopolando in questo paese sono gli “autovelox del rumore“: si tratta di dispositivi innovativi che riescono ad identificare i decibel emessi dai veicoli e ad individuare quelli che superano i livelli consentiti dalla normativa.