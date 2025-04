INPS, “vi regaliamo 5 anni di contributi”: se usi le parole giuste non vi dice di no | Tentar non nuoce

Inps è in vena di farti dei regali incredibili come 5 anni di contributi se utilizzi le parole giuste: ecco di cosa si tratta

Inps e i contributi in “regalo”: ecco di cosa si tratta

L’INPS è un Istituto che permette a molti di noi di usufruire di agevolazioni soprattutto ai fini pensionistici ma che non si conoscono le novità poiché non si tende spesso a visitare il loro portale sul web. Infatti, abbiamo provato a farlo noi per voi e, attraverso il portale web dell’INPS ci siamo imbattuti su una pagina che parla del Riscatto del diploma di Laurea ai fini pensionistici.

Questo è rivolto a tutti coloro che hanno conseguito una laurea e anche a soggetti inoccupati non iscritti ad alcuna forma di previdenza. Inoltre, questo è valido a condizione che la persona interessata abbia conseguito il titolo di studio e proprio l’Istituto ne ha realizzato un podcast chiamato ” “Pensare oggi alla pensione futura”.

A chi è rivolto e come usufruirne

Come abbiamo già detto, il servizio è rivolto a chi possiede già un titolo di laurea e a chi i questo momento, nonostante ciò, risulta inoccupato. Per fare la domanda basta andare sul Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa e fare il pagamento attraverso PagoPa.

Detto ciò, devi possedere i seguenti requisiti: aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati, i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, essere titolari della contribuzione nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.