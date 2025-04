“L’estate non esiste più”: 0 gradi anche ad agosto | Il meteorologo ha avvisato

Il meteorologo ha dato la sua previsione comunicando che l’estate no esiste più: è davvero così? Ecco cosa dice l’esperto

Il mondo si sta rivoluzionando sempre di più, così come l’avvento della tecnologia e le nuove scoperte legate e annesse all’intelligenza artificiale ci stanno facendo cambiare l’approccio alla comunicazione, così sta avvenendo qualcosa anche nell’ambiente circostante. Tutto cambia costantemente, anche se non si è mai pronti. Ultimamente, si sente spesso parlare di una estate che non esiste: ma andiamo a vedere nel dettaglio se è davvero così o si tratta solo di dicerie.

L’ambiente e il clima sono delle cose molto importanti analizzate finemente persino dal Governo di tutto il mondo, dove si lotta spesso per la cura di esso e per non far ai che agenti chimici o esterni prodotti dall’uomo possano danneggiarlo al fine di danneggiare gli animali che vivono in condizioni particolari o in condizioni gelide poiché è proprio quello il loro habitat.

La cura dell’ambiente fa sì che anche il clima non cambi e , di conseguenza, gli animali come orsi polari, pinguini eccetera, possano vivere in un ambiente sano così come hanno fatto per millenni. Le cose, però, a quanto pare non vanno sempre come le immaginiamo tanto che abbiamo provato a raccontare come il clima sta cambiando anche determinati luoghi.

L’estate non esiste in questi luoghi: ecco di che si tratta

Proprio ultimamente si è fatta una stima su alcuni ambienti in cui l’estate ormai è solo un sogno lontano, in quanto sono definiti dagli esperti e dagli scienziati i luoghi più freddi al mondo. Ovviamente si tratta di località spesso deserte o poco abitate, dove la soglia minima delle temperature va dai 16,4 °C ai -68 °C.

Tra queste sicuramente possiamo citare Stanley, Idaho che ha una popolazione di circa 63 persone e la minima registrata qui è proprio di -17,8 °C, la media a gennaio è di -17 °C. Gli abitanti resistono e possono contare solo su un sindaco, una Camera di Commercio e un museo. Ancora, abbiamo Prospect Creek, Alaska che al momento è deserta ma è stata abitata fino al 2010 da 27.000 operai e dove spiccano orsi e faune.

Il luogo più freddo della terra

E, ancora, se vogliamo definire un luogo più freddo della terra per eccellenza, possiamo cirarne due in particolare: il primo è proprio Eismitte, Groenlandia , dove la temepratura tocca i -40 °C.

E quello in eccellenza più freddo è proprio Vostok, Antartide, dove nel 1983, ha registrato la temperatura record di -89,2 °C. Qui ci sono solo 25 persone; il mese più caldo è Dicembre con -31,9 °C, il più freddo agosto -68 °C..