Alopecia e Caduta Capelli: quanto costa fare un trapianto e a chi rivolgersi

Combatti la caduta di capelli e riacquista una chioma folta e sana: ecco tutti i dettagli relativi al trapianto.

I capelli sono sinonimo di sicurezza, per la maggior parte delle persone. Alle volte, si tende a credere che questi siano importanti solo per le donne, ma, in realtà, sono sempre di più gli uomini che soffrono, a causa della loro caduta.

Perdere i capelli, a una certa età, è più che normale, ma ciò che non si riesce ad accettare è il fatto di perderli in maniera precoce, per via di malattie come l’alopecia, oppure per un semplice fattore genetico.

Fortunatamente, al giorno d’oggi, esistono diverse metodologie per far fronte a questo problema, come il trapianto. Scopriamone di più al riguardo.

Il successo del trapianto di capelli

Negli ultimi anni, come testimonia l’ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery), c’è stato un netto aumento degli interventi di trapianto di capelli, a livello globale. Si è arrivati, infatti, a toccare i 703.000 interventi, il 30% in più rispetto a quelli eseguiti nel 2019. Ciò significa che sono sempre di più le persone che cedono a questa operazione e che decidono di riprendere in mano la loro vita, sconfiggendo una condizione che non permette loro di vivere come vorrebbero. Il trapianto di capelli, infatti, va preso seriamente, in quanto è un vero e proprio intervento di chirurgia estetica, che ripopola le aree calve del cuoio capelluto, prelevando i bulbi nelle zone in cui i capelli sono ancora folti.

Una volta che torneranno a crescere, questi capelli non daranno l’idea di essere “falsi”, proprio perché presi dalla “zona donatrice“. Per l’intervento, è prevista un’anestesia locale. Dopo diverse ore di operazione, il paziente inizierà a riprendersi piano piano. All’inizio, ci sarà bisogno di medicazioni, la testa sarà gonfia, per via dello stress che ha subito, ma nel giro di 9-12 mesi circa, vedrai un risultato pazzesco. Ovviamente, in base alle tue esigenze e alla tua situazione di partenza, la clinica provvederà a mettere in atto la tipologia di trapianto più adatta a te. Ce ne sono diverse e ognuna di esse fa riferimento a una determinata diagnosi iniziale.

Il costo dell’operazione e dove farla

Sebbene non sia molto invasivo come intervento, il trapianto di capelli deve essere svolto da cliniche qualificate, da un personale medico specializzato, che conosca tutti i rischi del caso e che sia in grado di gestire ogni situazione. In Italia, il trapianto di capelli si esegue in strutture private. Il Sistema Sanitario Nazionale non copre questo tipo di interventi. Per questo, dovrai essere tu a trovare una clinica accreditata a cui rivolgerti e affidarti. In rari casi di alopecia causata da malattie o traumi, però, potresti ottenere un piccolo rimborso. Come abbiamo detto in precedenza, ci sono diverse tipologie di intervento, ciò significa che non c’è un costo specifico e uguale per tutti. Chiaramente, il prezzo varia anche in base alla clinica che si sceglie. In linea di massima, però, il costo medio di un trapianto di capelli, in Italia, va dai 3.000 ai 7.000 euro.

Alcuni, per risparmiare, si rivolgono a cliniche estere. La Turchia, ad esempio, è etichettata come uno dei Paesi più convenienti per questo tipo di interventi. Qui, un pacchetto all-inclusive, con tanto di stanza, soggiorno in hotel a 4 o 5 stelle, per te e per chi ti accompagna, può costare anche meno di 3.000 euro. La differenza è innegabile e, grazie a tutti i servizi che offre, la Turchia si aggiudica il posto di regina del trapianto di capelli.