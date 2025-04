Re Carlo III: a quanto ammonta il suo patrimonio e da dove arrivano i guadagni

Quando verrai a conoscenza del guadagno di Re Carlo III rimarrai a bocca aperta: ecco il ghiotto patrimonio che possiede il reale inglese.

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare di Re Carlo III e della sua visita in Italia. Il reale inglese è arrivato nel nostro Paese, assieme alla sua consorte, Camilla e ha riempito le prime pagine di qualsiasi quotidiano.

La sua fama lo precede e il suo nome è noto ovunque, in ogni angolo del mondo. D’altronde, dopo la scomparsa di sua madre, la Regina Elisabetta II, è lui il Re del Regno Unito.

Un ruolo di un certo spessore, che comporta doveri, ma anche molti benefici. Non ci crederai mai, ma questo è il patrimonio di Re Carlo III.

Re Carlo III ha fatto capolino in Italia

Re Carlo III e la Regina Camilla si sono concessi un viaggio di quattro giorni, in Italia. Come due sposini in viaggio di nozze, la coppia ha visitato le principali città del nostro Paese, ma il loro arrivo ha avuto una certa risonanza. Infatti, i reali inglesi sono stati ospitati a Villa Pamhily, a Roma, dove hanno incontrato la premier Giorgia Meloni. Dopodiché, si sono spostati presso l’ex Mattatoio, in compagnia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del sindaco della capitale, Roberto Gualtieri. A Montecitorio, poi, il Re si è concesso un discorso, che ha fatto il giro del web.

Per la loro ultima giornata in Italia, Re Carlo III e Camilla hanno visitato Ravenna e la tomba di Dante. I sovrani britannici saranno rimasti incantati dalle bellezze del nostro Paese e dalle specialità gastronomiche. Un viaggio che rimarrà, sicuramente, nei loro cuori. Dopotutto, sono abituati a girare il mondo, in lungo e in largo, per gli impegni dovuti al ruolo che ricoprono. Ruolo che, per Re Carlo III, deve essere alquanto proficuo, visto il ghiotto patrimonio che possiede.

I guadagni di Re Carlo III

Stando alla classifica delle persone più ricche del Regno Unito, pubblicata annualmente dal Sunday Times, Re Carlo III occuperebbe un posto tra i primi 250. Il suo patrimonio ammonterebbe a 600 milioni di sterline. Un numero da capogiro, che supererebbe persino quello della mamma, la Regina Elisabetta II, che aveva un patrimonio pari a 370 milioni di sterline. Re Carlo III, dunque, ne possiede quasi il doppio. Ma, da dove provengono tutti i suoi guadagni?

Innanzitutto, dal patrimonio personale dei reali inglesi vanno esclusi i possedimenti della Corona. Nel calcolo del patrimonio di Re Carlo III, infatti, non abbiamo tenuto conto di Buckingham Palace, del Ducato di Lancaster e di quello di Cornovaglia, né tantomeno del Kensington Palace. Se avessimo dovuto prendere in considerazione anche tutto questo, il patrimonio del re sarebbe lievitato a circa 22 miliardi di sterline. Fino al 2022, Re Carlo III ha curato personalmente il Ducato di Cornovaglia e ne ha incrementato i profitti annuali del 42,6%. A rendere il suo patrimonio ghiotto, ci sono i ricavi di Duchy Originals, i brand biologici che Carlo ha donato in beneficienza. Inoltre, il re possiede la Crown Estate, un portafoglio di immobili dal valore pari a 17 miliardi di sterline. Non dobbiamo dimenticare, poi, che Carlo III riceve il Sovereign Grant, un finanziamento pubblico, per le spese ufficiali della famiglia reale. Questo non è lo stipendio diretto del re, ma entra comunque nelle tasche della famiglia reale.