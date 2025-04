Addio Italia, al suo posto è arrivata la BE: i turisti di tutto il mondo già la amano | Neanche la Meloni può cambiare le cose

Prepara le valigie per il tuo prossimo viaggio: è questo il Paese indicato come miglior posto in cui soggiornare.

Tra il lungo ponte delle vacanze pasquali e le vacanze estive, la prenotazione di un viaggio è proprio ciò che serve per staccare la spina.

Alcuni, però, sono tradizionalisti e continuano a prediligere il proprio Paese come meta ideale, soggiornando in luoghi in cui sono già stati e in cui amano tornare.

Altri, invece, hanno sempre voglia di scoprire nuovi posti, di vivere il senso d’avventura e viaggiare verso Paesi sconosciuti. Per quest’anno, è la BE a essere stata eletta come migliore destinazione. Ecco di cosa stiamo parlando.

L’importanza della destinazione

Scegliere con cura la destinazione è essenziale affinché il viaggio proceda nel migliore dei modi. Chiaramente, prima di prenotare e orientarti sulla meta che fa al caso, dovresti fare un resoconto del budget disponibile. Infatti, alcune mete sono più costose di altre ed è importante sapere quali sono i fondi a disposizione per la tua vacanza, tenendo conto anche del denaro che andrai a spendere nel corso del soggiorno. Dopo aver generato un quadro di quella che è la tua situazione di partenza, puoi passare alla scelta della destinazione.

Ogni anno, ci sono alcuni Paesi che superano altri e che si impongono come le mete più amate dai turisti. In questo caso, riguardo al 2025, ce n’è uno che ha superato persino l’Italia. Per quanto la Meloni stia cercando di dare un’impronta diversa alla nostra nazione, è stata la BE ad avere la meglio. Neanche le acque cristalline della Sardegna, il buon cibo del sud Italia, l’arte di Firenze e i monumenti di Roma hanno potuto competere.

La classifica di National Geographic

National Geographic ha dato vita a una classifica delle mete imperdibili per il 2025. Ovviamente, in lista è presente anche la nostra bell’Italia, ma non è lei ad avere il primato. La destinazione più scelta e più amata dai turisti, infatti, è la BE, ovvero Bosnia ed Erzegovina. In particolare, è la capitale Sarajevo a continuare ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

Con la sua storia e con il suo fiume Miljacka, che scorre sotto il ponte Latino, questa città è un gioiellino tutto da scoprire. Inoltre, a renderla ancora più speciale, le montagne che la circondano, i musei e i luoghi di culto, nonché il Tunnel della Salvezza, costruito durante l’assedio del 1992 -1996. Sarajevo parla di storia, è una città che conserva in sé il passato e che ha saputo costruire la sua bellezza presente e futura. Non si tratta della solita meta, quella a cui si pensa quando si vuole prenotare un viaggio, ma è stata raccomandata come destinazione da non perdere, quindi si prospetta un viaggio speciale, se deciderai di seguire i consigli di National Geographic.