Lavoro, il decreto ‘Stakanov’ è realtà: in ufficio 60 ore a settimana | Lo hanno già deciso, finirai per divorziare

Tutto cambia nel mondo del lavoro, gli utenti dovrebbero rimanere in ufficio 60 ore a settimana: ecco cosa sta per cambiare

Uno dei temi delicati ma che si presta ad ottenere aggiornamento e per la quale gli utenti sono sempre interessati a conoscere tutto quello che succederà nei prossimi mesi è, senza dubbio, il mondo del lavoro. Vi sono delle importanti novità che abbiamo deciso di approfondire che vedono la presenza di un lavoro in cui devi stare in ufficio 60 ore a settimana: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i dettagli legati ad esso.

Il mondo del lavoro, come spesso accade, è sinonimo di cambiamento continuo soprattutto perché adesso le generazioni sono sempre più spinte a non accettare più tutto quello che gli capita ma a ragionare con costanza, con metodologia , mettendosi loro sempre al primo posto rispetto agli altri o al lavoro stesso.

La concentrazione lavorativa, quindi, con la tecnologia che avanza prende un altro piede e, stare al passo diventa prettamente complicato ma bisognerebbe farlo. Ed è questo che giornalmente il Governo Meloni fa, cercando di captare quante più informazioni possibili per garantire ai dipendenti un lavoro sano, decoroso e retribuito, anche se risulta un’impresa ardua, almeno al momento.

Nel prossimo paragrafo, però, vi parleremo di alcune procedure che nel mondo del lavoro stanno cambiando e che non sono perlomeno affatto positive: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Novità nel mondo del lavoro: ecco perché devi lavorare 60 ore a settimana

La novità prevista da un co-fondatore di un colosso aziendale che sta cambiando il metodo e la vita a moltissime persone è proprio quello di lavorare 60 ore a settimana e in ufficio per garantire una certa produttività: lo ha deciso proprio lui, Google Sergey Brin.

Nel promemoria pubblicato integralmente da The Verge, che per pubblicare Gemini il famoso modello dell’intelligenza artificiale è necessario aumentare le ore d’ufficio dei propri dipendenti tanto che ha dichiarato: “Un certo numero di persone lavora meno di 60 ore e un piccolo numero dedica il minimo indispensabile al lavoro. Quest’ultimo gruppo non solo è improduttivo ma può anche essere altamente demoralizzante per tutti gli altri”.

La ricetta della produttività secondo Brin

Proprio secondo il famoso Brin Google, per avere produttività e aumentarla nel tempo, i dipendenti devono lavorare 60 ore e in ufficio proprio per avere la massima efficienza circa il sistema di Gemini e quindi dell’IA che sta prendendo piede sempre di più nella società moderna.

Quest’ultimo, infatti, ha scritto tra le sue note: “La concorrenza si è accelerata enormemente e la corsa finale è in corso. Abbiamo tutti gli ingredienti per vincere questa gara, ma dovremo mettere il turbo ai nostri sforzi”.