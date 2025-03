ISEE a 26.000€, se non superi questa cifra sei nelle liste del superbonus: il governo ti ha appena regalato 1000€

Controlla subito la soglia del tuo ISEE: potresti avere diritto ad un bonus erogato dallo Stato dal valore di 1000€

Con l’aumento dei costi della vita, delle materie prime e delle spese di prima necessità, i sostegni erogati dallo Stato sono indispensabili.

Migliaia di famiglie italiane sono costrette a vivere il dramma della povertà senza riuscire ad affrontare le spese per una vita serena.

Le Istituzioni, però, erogano molte agevolazioni destinate ad ogni categoria vulnerabile con l’obiettivo di fornire loro un importante sostegno economico.

Per accedere a tali agevolazioni, è fondamentale rispettare dei requisiti ed uno dei principali è il reddito determinato dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Il sostegno per una spesa necessaria

Moltissimi nuclei familiari hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese e persino ad assicurarsi i beni essenziali per la sopravvivenza. Tra i bisogni primari dell’uomo c’è la necessità di avere una casa in cui rifugiarsi, ma l’aumento spropositato degli affitti rende tutto più complesso.

Risulta sempre più difficile trovare un alloggio confortevole a prezzi modesti e centinaia di persone si trovano a dover scegliere tra l’affitto o altri bene necessari. Fortunatamente, lo Stato ha erogato una misura di tutela per alcune categorie che possiedono determinati requisiti.

Il bonus erogato dallo Stato: i requisiti per beneficiarne

I costi dell’affitto sono arrivati alle stelle negli ultimi anni e moltissimi studi statistici hanno evidenziato che le grandi città, come Milano o Roma, sono totalmente inaccessibili per centinaia di famiglie italiane. Per far fronte alle difficoltà economiche, il Governo ha introdotto un bonus che può arrivare fino a 1000 euro per il pagamento dell’affitto da destinare solo ad alcune categorie che possiedono determinati requisiti. Il Comune di Milano, ad esempio, ha stanziato dei fondi per l’iniziativa “Misura Unica Contributo Affitto 2025” ed ha l’obiettivo di sostenere i giovani nella ricerca di una casa.

Il primo requisito essenziale è l’età: i beneficiari, infatti, non devono superare i 35 anni. Come per ogni altro bonus, l’ISEE è un parametro fondamentale ed il reddito non deve superare i 26 mila euro annui. Inoltre, per ottenere l’agevolazione, è necessario essere residenti a Milano da almeno sei mesi e avere un contratto di locazione regolarmente registrato. Come riporta il sito web “greenstyle.it“, anche il Comune di Roma ha erogato un incentivo simile, ma l’ISEE deve essere inferiore a 14.000€ ed il contributo può coprire fino al 40% dell’affitto, ovvero fino ad un massimo di 1000€.