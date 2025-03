Maria De Filippi, un impero frutto di tanto lavoro: quanto guadagna il volto più importante di Mediaset

La regina di Canale 5 ha un cachet da urlo: ecco a quanto ammonterebbe lo stipendio di Maria De Filippi, rimarrai a bocca aperta.

La maggior parte dei programmi che va in onda su Canale 5 porta la firma di Maria De Filippi. La donna, negli anni, è riuscita a conquistare una grandissima fetta di pubblico, grazie ai suoi format.

Puntando sempre sull’intrattenimento, con al centro storie d’amore, relazioni finite, passioni e sogni, i programmi della De Filippi sono diventati una sorta di istituzione.

Da C’è Posta per Te ad Amici, fino a Uomini e Donne e Tu si que vales, la conduttrice è stata in grado di sfornare un successo dietro l’altro. Ma, sai a quanto ammonta il suo guadagno? Scopriamolo insieme.

Il successo della conduttrice per eccellenza

Nonostante sia stata la moglie di uno dei volti più grandi e influenti, nel mondo dello spettacolo e dell’informazione, ovvero Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è riuscita a ricavarsi una sua identità e a uscire dall’ombra del marito. Anche dopo la scomparsa del giornalista, la conduttrice si è rimboccata le maniche ed è tornata subito al lavoro. Questa, infatti, è la sua vita e stare in TV le permette di distrarsi, di focalizzarsi solamente sugli obiettivi da portare a termine.

D’altronde, sono anni che la donna vive tra uno studio televisivo e l’altro. La sua agenda è sempre ricca di impegni e tutta la sua dedizione viene trasformata in ascolti da record. Che sia nel primo pomeriggio o in prima serata, il sabato sera, Maria De Filippi domina la scena ed è uno dei volti più importanti di Mediaset. Ovviamente, il duro lavoro viene ripagato e, nel suo caso, anche in modo alquanto cospicuo.

Il patrimonio della De Filippi

Stando a quanto riportato dal sito Donna Glamour, il guadagno della De Filippi farebbe girare la testa a chiunque e farebbe gola anche a molti suoi colleghi. Non sono noi tutte le cifre che corrispondono a ogni programma che conduce, ma il suo patrimonio, in maniera approssimativa, si aggirerebbe attorno ai dieci milioni di euro all’anno.

A incidere sul guadagno, c’è anche la casa di produzione Fascino, di cui Maria è proprietaria al 50%. L’altra metà è di Mediaset. Il quotidiano Italia Oggi, parlando di guadagni, avrebbe sottolineato che, da questa società, i ricavi per la De Filippi sono milionari e questi vanno a sommarsi ad altri compensi annuali milionari, dovuti al fatto che la conduttrice sia una colonna portante all’interno dell’azienda Mediaset.