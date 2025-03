Stefania Orlando: perché è finita con l’ex marito Andrea Roncato | L’attore si racconta

Un’intervista sorprendente dell’attore Andrea Roncato, che parla della fine del matrimonio con Stefania Orlando: scopri cosa ha detto.

Stefania Orlando è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La donna, che ha già partecipato all’edizione vinta da Tommaso Zorzi, ha deciso di rimettersi in gioco. L’avventura per lei si è fermata dopo la sua eliminazione di ieri sera, ma anche quest’anno la sua presenza è stata apprezzatissima.

Questa volta, il rapporto con i coinquilini è più altalenante della scorsa. D’altronde, Stefania è una che non le manda di certo a dire. Le sue parole sono sempre chiare e i suoi pensieri diretti, senza filtri.

Di recente, però, c’è qualcun altro che ci ha tenuto a dire qualcosa su di lei. Si tratta di Andrea Roncato, l’ex marito, che ha raccontato di come sarebbe finita la loro storia d’amore. Scopriamo insieme cosa avrebbe rivelato.

L’intervista di Roncato

Ospite a La volta buona, nella puntata andata in onda l’11 marzo, Andrea Roncato ha parlato di sé, si è raccontato, ma ha anche fatto cenno al matrimonio con Stefania Orlando, puntualizzando alcune cose. Nel programma seguitissimo dal pubblico Rai, che vede Caterina Balivo al timone, l’attore si è aperto parecchio, raccontando molto di sé e della sua vita privata.

Dal 2017, l’uomo è sposato con Nicole Moscariello, con la quale ha un rapporto fantastico. Ma, nel suo passato, c’è stata anche un’altra donna, oggi al centro dell’attenzione mediatica, per via della sua partecipazione al Grande Fratello. Ovviamente, stiamo parlando di Stefania Orlando. Attualmente, la gieffina non ha avuto modo di ascoltare le parole dell’ex marito, per via della sua permanenza in casa. Non escludiamo il fatto, però, che Alfonso Signorini possa farle arrivare le sue dichiarazioni, attraverso qualche clip in prima serata.

La fine del matrimonio tra Orlando e Roncato

Stando a quanto avrebbe rivelato l’attore, il matrimonio con Stefania Orlando sarebbe giunto al termine per colpa di entrambi. Roncato, infatti, non avrebbe puntato il dito solo contro la sua ex partner, ma si sarebbe assunto tutte le responsabilità del caso. Sulla voce del presunto tradimento di Stefania, l’uomo avrebbe rivelato di non aver mai indagato sulla questione. Secondo il suo parere, però, se una persona tradisce è perché non c’è un vero sentimento alla base della relazione.

Quando la Orlando se ne è andata di casa, stando a quanto racconta Andrea, probabilmente aveva i suoi problemi. Quando, però, la Balivo gli ha fatto notare una sua affermazione, di tre anni fa, nella quale diceva che Stefania lo aveva lasciato per un altro, Roncato avrebbe cercato di tagliare corto. L’attore, infatti, ha ribadito il fatto che non gli interessava ritornare sulla questione, perché solo la Orlando sa la verità e lui, attualmente, non avrebbe alcuna intenzione di scoprirla.