La legge parla chiaro: 800 euro in più sul cedolino della pensione ma non per tutti | Pochi gli italiani che potranno fare richiesta

Un nuovo bonus stabilito dal Governo, alcuni potranno farne richiesta: scopri se sei tra coloro che riceveranno un cedolino sostanzioso.

Le categorie vulnerabili sono al centro dell’attenzione del Governo e quindi della realizzazione di provvedimenti per la loro assistenza. Stavolta tocca agli anziani che riceveranno una somma cospicua.

Diversi i requisiti per poter presentare la domanda inerente al bonus. Si tratta di più di 800 euro, ma andranno solamente a chi ne è davvero meritevole.

Niente furbetti: devi essere i possesso di questi precisi requisiti per accedere alla somma erogata dallo Stato. Si tratta di una misura assistenziale per una categoria di cittadini troppo spesso trascurata.

Bonus e pensioni, la rivoluzione del 2025: un nuovo bonus annesso

Denominato “assegno di assistenza”, questo sostegno economico sarà erogato a partire dal nuovo anno a quanti abbiano compiuto ottant’anni. La somma erogata alla categoria, che necessita di altri requisiti oltre a quello anagrafico, fa capo al decreto anziani dello scorso marzo, che va a tutelare gli anziani fragili.

Per ottenere la somma prevista, che ammonta precisamente a 850 euro mensili, è necessario rientrare in alcuni parametri. Oltre all’aver compiuto gli 80 anni, bisogna essere non autosufficienti: infatti questa somma va ad aggiungersi alla già prevista indennità di accompagnamento. Eppure non è finita qui: un ultimo requisito necessario è fondamentale per garantire l’accesso all’assistenza economica.

Sostegno agli anziani fragilissimi: finalmente il Governo finanzia un nuovo fondo

Come sappiamo, il tasso di natalità nel nostro Paese è ai minimi storici. Contemporaneamente, il progresso scientifico ha reso le persone anziane sempre più longevi, portando a una questione sociale imponente in tema assistenziale. Per questo lo Stato ha pensato di iniziare ad assistere economicamente in modo più consistente gli anziani “fragilissimi”: che abbiano compiuto ottant’anni, che non siano autosufficienti e, infine, che presentino un’Isee sociosanitario inferiore a una soglia stabilita dalla legge e abbiano già in attivo l’indennità di accompagnamento.

La soglia che ha stabilito il governo è molto bassa: ammonta a soli 6.000 euro annui. Per conoscere le modalità di attuazione del decreto e di questo bonus, è necessario ancora attendere. Tuttavia, è comunque molto probabile che l’ente che si occuperà della sua erogazione e gestione sarà l’Inps, e che sarà, quindi, possibile presentare la domanda online sul portale dedicato. Nel frattempo, è possibile compilare la DSU per ottenere l’Isee socio-sanitario, così da essere preparati a inoltrare la domanda non appena tutto sarà pronto.