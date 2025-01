La Torta Caprese di Cannavacciuolo è ‘illegale’: troppo buona e a quel prezzo tutti possono acquistarla

Cedi a un peccato di gola e lasciati trasportare dalle dolci note della torta caprese di Cannavacciuolo: ecco quanto costa.

Antonino Cannavacciuolo è, senza ombra di dubbio, uno degli chef più amati del nostro Paese. Con i suoi piatti, è in grado di conquistare il palato di ogni assaggiatore e con gli accostamenti di sapori è capace di creare un’esplosione di bontà.

Chissà quante volte ti sarà capitato di imbatterti in qualche foto delle sue preparazioni o di seguirlo a MasterChef, osservando il modo in cui cucina e assembla i piatti. Per lo chef, nonché giudice del talent di cucina più celebre, la precisione e la determinazione sono tutto, in cucina. Ciò che distingue un cuoco qualunque da un professionista è la passione, il modo in cui approccia agli ingredienti.

Il piatto deve essere presente nella tua mente, prima ancora che nelle tue mani. Antonino Cannavacciuolo di gavetta ne ha fatta abbastanza e, ad oggi, vanta grandi successi e riconoscimenti. Forse, però, non sai che possiede anche uno shop online, sul quale è possibile acquistare i suoi prodotti e le sue creazioni. Tra questi, la torta caprese, che attirerà sicuramente la tua attenzione. Contrariamente a quanto potresti pensare, il prezzo è alla portata di tutte le tasche. Scopriamone di più insieme.

Da Cannavacciuolo alla tua tavola

Immagina che piacere poter gustare una preparazione dello chef Cannavacciuolo direttamente a casa tua. Con lo shop online, tutto questo diventa possibile, perché troverai tantissime idee golose, dal dolce al salato, fino a una sezione dedicati ai prodotti vegani, per un’esperienza sensoriale indescrivibile. Le feste sono da poco terminate, quindi diciamo che possiamo mettere da parte panettoni, pandori e calze della befana, per concentrarci su dessert ugualmente deliziosi, ma con caratteristiche diverse.

La torta caprese, in questo caso, è davvero perfetta, perché è uno dei primi dolci creati da Cannavacciuolo. Attraverso questo dessert, lo chef esprime tutto il suo amore per la Campania, essendo questa una torta tipica della regione. Ma, Antonino rivolge un dolce pensiero anche al Piemonte, luogo d’adozione dello chef. Infatti, nella sua torta caprese sono presenti anche le nocciole, che danno un tocco di croccantezza alla sofficità del cioccolato. Una torta caprese così non l’hai mai assaggiata, è davvero “illegale” per quanto è buona e puoi averla con meno di venti euro.

Il gusto della professionalità

Questa gustosissima torta caprese è un prodotto artigianale, creato e confezionato presso Cannavacciuolo Laboratorio di Suno e contiene ingredienti di prima scelta. Per Cannavacciuolo, la qualità della materia prima è fondamentale e, fetta dopo fetta, potrai notare tu stesso l’accortezza che lo chef mette nella selezione dei suoi ingredienti.

Non perdere altro tempo e concediti un peccato di gola. La torta caprese di Cannavacciuolo può essere tua a soli diciotto euro. Poco meno di venti euro, per un dessert creato da chef con più stelle Michelin e con una carriera esemplare alle spalle.