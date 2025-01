Rivoluzione meteo in arrivo: Italia stretta nella morsa del gelo | In queste zone non basteranno guanti e sciarpa

Tempo ancora instabile, ecco in quali giorni vedremo le temperature scendere in modo vertiginoso: riprendi le attrezzature da neve.

Fino a questo momento le temperature invernali nel nostro Paese sono risultate piuttosto bizzarre in quanto più miti del solito. Colpa o meno del riscaldamento globale, la situazione sta per mutare in modo davvero pesante.

Per il momento abbiamo ancora almeno 24 ore di tregua in cui le temperature rimarranno stabili. La nostra Penisola, infatti, è investita da venti meridionali come Scirocco e Libeccio, che garantiscono la mitezza del clima.

Gli esperti, però, mettono in campo una serie di novità che giungeranno probabilmente a partire dalla fine di questa giornata. Ecco cosa accadrà e quali sono i motivi che porteranno le temperature a questo calo imponente.

Temperature ancora incerte: a breve una svolta davvero invernale in Italia

Gli esperti climatologi di ilmeteo.it hanno dichiarato: “Da giovedì 9 gennaio arriva un’ondata di freddo: le temperature sono destinate a subire un vero e proprio crollo”. Questo precipitare della temperatura sarà dovuto a una deviazione dell’alta pressione verso i territori dell’Europa Settentrionale. Una deviazione che favorirà, al contrario, il giungere di gelide sferzate proprio verso l’Italia.

Questa sorta di scambio porterà, oltre che a un abbassamento della temperatura, anche a un vortice di maltempo che a sua volta potrà generare nevicate anche a bassa quota. Ecco quali sono le zone che si vedranno investite da un calo di portata maggiore.

Ecco chi si dovrà preparare alle ciaspolate: territori peggio di altri

La neve a bassa quota, in territori non attrezzati ad accogliere questo tipo di precipitazione, crea sempre una serie di disagi, specie quando cade in piena città. Si contano sulla punta delle dita le volte in cui è accaduto, ad esempio a Roma, e ci si ricorda come tutto sembrava non funzionare più. Inoltre, seppure le temperature diminuiranno in tutta Italia, sarà al centro e al sud che si vedrà una diminuzione più significativa rispetto ai gradi attuali.

Le conseguenze, però saranno percepite maggiormente a Nord, dove si avranno intense gelate notturne con temperature minime negative; di giorno sarà complicato avere una temperatura che superi lo zero. Infine, nel complesso, possiamo dire che questo weekend (10 e 11 gennaio) le precipitazioni e il maltempo colpiranno più assiduamente il Centro e il Sud della Penisola, mentre il Nord subirà un irrigidimento di una certa portata.