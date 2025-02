Laura Pausini mostra la sua casa: non vive più in Italia da molto tempo

Una delle cantanti più amate d’Italia, mostra a tutti la sua casa da sogno: ecco dove vive ora Laura Pausini.

Era il 1993 quando Laura Pausini ha iniziato la sua carriera e, da quel momento in poi, non ha mai smesso di brillare. Oggi, a distanza di più trent’anni, i successi che ha conquistato sono moltissimi e la folla di fan che la segue è indescrivibile.

In una delle sue ultime interviste in TV, a Verissimo, la donna aveva confessato di aver creato una sorta di museo, nella casa in cui viveva con la sua famiglia, in Emilia-Romagna, dove conserva i vestiti e gli accessori delle esibizioni più importanti.

Insomma, Laura Pausini è venerata da tutti. La sua voce ha una potenza invidiabile e il suo nome è arrivato ovunque, anche oltreoceano. La cantante, infatti, è da un po’ che non vive più in Italia. Ecco dove si trova la sua casa.

Una star a tuttotondo

Da una ragazzina timida a una star dei palcoscenici più importanti del mondo, Laura Pausini ha scalato la vetta del successo, conquistando premi e riconoscimenti alla portata di Grammy, Latin Grammy e Golden Globe. Nonostante il suo nome sia conosciuto da tutti e le sue canzoni siano cantate da grandi e piccini, la donna cerca di mantenere la sua vita privata lontano da riflettori. Di lei, infatti, sappiamo che è molto legato alla sua famiglia, che è sposata con il chitarrista della sua band, Paolo Carta, con il quale ha avuto una figlia Paola Carta.

Per il resto, la Pausini è parecchio riservata, ma i suoi fan cercano di reperire quante più notizie possibili su di lei. Infatti, in molti sanno che non vive in Italia da molto tempo e che ha scelto un’altra città, in cui trasferirsi con suo marito e la sua bambina. Ovviamente, quando gli impegni di lavoro glielo permettono, Laura non perde occasione per tornare a Solarolo, suo paese d’origine, per riabbracciare tutti i suoi parenti. Ma, la sua vera dimora, oramai, si trova proprio qui.

Una casa da sogno, in un luogo da urlo

Una vera popstar come Laura Pausini non poteva fare altro che scegliere un luogo da urlo in cui trasferirsi. Difatti, la donna vive a Miami, in una villa a due piani, con un’enorme scala di marmo, abbellita da una sfiziosa ringhiera in ferro battuto con motivi floreali. Il colore che predomina, in casa, è il bianco. A spiccare, sono le colonne e gli arredi, tutti curati in ogni minimo dettaglio. A rendere più accogliente l’ambiente, dando un tocco di calore a tutto quel bianco, c’è un caminetto, davanti al quale la cantante ama rilassarsi, in compagnia della sua amata famiglia.

Ovviamente, non potevano mancare accessori e prodotti con riferimenti alla musica, la passione più grande della Pausini. Una chitarra e un pianoforte, entrambi rigorosamente bianchi, danno un tocco personale alla villa. Inoltre, Laura ha anche una stanza con gli attrezzi per la palestra, per allenarsi e mantenersi in forma. Qui, la stanza è resa più rustica, grazie a una parete con mattoncini grezzi. Chiaramente, la villa è contornata da un ampio spazio verde, con alberi e un angolo dedicato al relax, con tanto di divanetti bianchi in rafia. Una dimora elegante e raffinata, in pieno stile Laura Pausini.