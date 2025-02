Il Volo, vicini ma lontani: dove vivono Ignazio, Piero e Gianluca

Il trio più amato della musica italiana a qualche chilometro di distanza: ecco dove vivono i componenti de Il Volo.

Erano quasi incoscienti e ignari di tutto quello che sarebbe accaduto di sì a poco, quando Ignazio, Piero e Gianluca, componenti de Il Volo, hanno partecipato a Ti lascio una canzone, lo show canoro in onda su Rai Uno.

Arrivati alle audizioni da solisti, il regista Roberto Cenci ha insistito affinché questi diventassero un trio, perché in loro aveva visto delle grandi doti.

Sicuramente, non si è sbagliato, visto il successo che hanno avuto negli anni a venire e che hanno tutt’ora. Oramai, sono conosciuti ovunque e la loro voce è arrivata persino oltreoceano. A essere ancora più tifata, però, è l’amicizia che li unisce.

Dopotutto, Ignazio, Piero e Gianluca sono sempre vicini, anche quando sono lontani. Ecco, infatti, dove vivono.

Un trio indissolubile

Certo, non è la prima volta che assistiamo alla nascita e allo sviluppo di gruppi e band musicali, ma Il Volo ha un posto speciale nel cuore di tutti noi. Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che hanno fatto capolino sul mondo in tenera età. Erano appena adolescenti quando hanno iniziato la loro scalata verso il successo e, da allora, non si sono più fermati. Grazie alla vittoria del Festival di Sanremo, nel 2015, hanno potuto partecipare all’Eurosong Contest, rappresentando l’Italia e facendo conoscere il loro talento anche all’estero.

Con le loro canzoni, ricche di pathos e di sentimento, hanno fatto cantare proprio tutti, tanto da essere scelti anche come protagonisti del concerto di Natale, andato in onda su Canale 5 e tenutosi ad Agrigento, nella meraviglia Valle dei Templi. Da sempre, dunque, siamo abituati a vederli l’uno accanto all’altro, durante i concerti, nelle ospitate televisive. Ma, cosa fanno Ignazio, Piero e Gianluca quando non sono sul palco? Dove vivono? Scopriamolo insieme.

Le abitazioni de Il Volo

Nonostante godano di una fama mondiale, i ragazzi de Il Volo sono parecchio riservati, per quanto riguarda la loro vita privata. Sui loro social, infatti, è difficile cogliere dettagli personali. Ad ogni modo, siamo riusciti a sbirciare e curiosare qua e là, estrapolando qualche caratteristica delle loro abitazioni e capendo, soprattutto, dov’è che vivono. Ignazio Boschetto, originario proprio della Sicilia, è da poco convolato a nozze con Michelle Bertolini, modella e imprenditrice venezuelana. I due vivono in una meraviglia casa a Marsala, dove il cantante si rifugia dopo tutti gli impegni lavorativi. Dagli scatti postati dalla moglie, possiamo scorgere un arredamento essenziale e pulito, con qualche tocco vintage. Anche Piero Barone, così come Ignazio, è siciliano d’origine e tende a essere parecchio riservato. Ciò che sappiamo di lui è che ha scelto Naro, un paesino in provincia di Agrigento, per vivere. Qui, si trova la sua dimora, pensata su più piani, con uno stile moderno e la combo bianco e nero che fa da padrone.

Per quanto riguarda Gianluca Ginoble, invece, lo scenario è quello abruzzese, perché lui è originario di Montepagano frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Dalle foto che pubblica sui social, possiamo notare che la casa ha ampi spazi esterni, dove l’artista può rilassarsi e dedicarsi alla sua grande passione, la musica. All’interno della casa dei componenti de Il Volo, ovviamente, non mancano pianoforti, chitarre ed elementi che rimandano al loro lavoro e al loro primo amore. Nonostante non vivano tutti vicino e non condividano la casa, Ignazio, Gianluca e Piero restano un trio indissolubile, che sa bene che valore ha l’amicizia.